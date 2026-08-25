São Paulo atualiza situações de Arboleda e Victor Sá Jogadores treinaram nesta terça-feira, dia 25

Arboleda e Victor Sá deram mais um passo na recuperação de suas lesões nesta terça-feira (25) no São Paulo. O zagueiro, que trata um edema no adutor esquerdo, e o atacante, que se recupera de uma entorse traumática no tornozelo direito, participaram da primeira etapa do treino ao lado dos companheiros no SuperCT, antes de seguirem para trabalho específico com os preparadores físicos.

O São Paulo se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino, no próximo sábado (29), às 20h, no Morumbis, pela 25ª rodada do Brasileirão.

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Como foi o treino

A atividade desta terça começou com exercícios de mobilidade, controle motor e fundamentos técnicos, sob comando da preparação física. Na sequência, os jogadores realizaram uma atividade de passe de bola, seguida por um jogo reduzido com foco em transição defensiva. O trabalho foi encerrado com um treino de movimentação ofensiva e finalização.

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Lucas Moura correndo durante treino do São Paulo (Foto: Divulgação)

Enquanto Arboleda e Victor Sá dividiram o treino entre atividades com o grupo e trabalho físico individualizado, outros dois jogadores seguiram em processo de recuperação mais avançado: o volante Bobadilla, que sente dores no joelho direito, e o meia-atacante Lucas, em transição após cirurgia no tendão calcâneo da perna direita, correram no gramado acompanhados pelo departamento de fisioterapia.

Antes de encarar o Bragantino, o São Paulo terá mais três dias de treinamento sob comando de Dorival Júnior e sua comissão técnica, com a expectativa de que Arboleda e Victor Sá avancem no processo de recuperação e se aproximem de condições de retorno ao time.

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