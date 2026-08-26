Marcelo Portugal Gouvêa ganha força na corrida eleitoral do São Paulo
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A corrida eleitoral do São Paulo está começando a ficar mais agitada. Agora, um nome surge entre grupos que fazem parte da antiga oposição: Marcelo Portugal Gouvêa. O Lance! ouviu que o conselheiro tem ganhado força para se lançar de forma oficial como candidato.
Filho do ex-presidente são-paulino que carrega o mesmo nome, Marcelo Portugal Gouvêa foi um dos principais nomes da oposição à gestão de Julio Casares. Conselheiro do clube, tem participado ativamente da política interna do São Paulo nos últimos anos. Em 2020, por exemplo, foi pré-candidato à presidência do Conselho Deliberativo pela oposição.
Agora, em 2026, seu nome volta a ganhar força, desta vez para uma disputa ainda maior. A reportagem ouviu conselheiros ligados a diferentes grupos políticos e apurou que Marcelo é bem avaliado internamente e visto como uma opção capaz de reunir diferentes setores da oposição, cenário diferente do que ocorreu com Rogério Caboclo.
Após colocar seu nome à disposição para disputar a presidência do São Paulo, Caboclo desistiu da candidatura depois de avaliar o cenário político interno. Ex-presidente da CBF, ele enfrentou resistência entre conselheiros, principalmente em razão das acusações de assédio que marcaram sua passagem pela entidade.
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Nesse contexto, Marcelo passou a ser visto por parte da oposição como uma alternativa mais palatável para a disputa presidencial de dezembro.
História de possível candidato vem do pai
O pai, Marcelo Portugal Gouvêa, foi presidente do São Paulo de 2002 a 2006. Na gestão dele, o clube conquistou o Paulista, a Libertadores e o Mundial de 2005, além do Supercampeonato Paulista de 2002.
Situação ainda não definiu um candidato
Enquanto a oposição do São Paulo caminha para se organizar em torno da possível candidatura de Marcelo Portugal Gouvêa, os grupos que compõem a situação ainda tentam chegar a um nome de consenso para disputar a presidência do clube em dezembro.
A articulação interna envolve diferentes grupos políticos, que discutem possíveis candidatos para encabeçar a chapa. Até o momento, nenhum nome oficial pintou ou se manifestou de alguma forma.
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