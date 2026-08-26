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Marcelo Portugal Gouvêa ganha força na corrida eleitoral do São Paulo

Tricolor tem eleições no final do ano

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
26/08/2026 05:45
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Marcelo conselheiro do São Paulo
Conselheiro do São Paulo aponta como favorito (Foto: Arquivo Pessoal)

A corrida eleitoral do São Paulo está começando a ficar mais agitada. Agora, um nome surge entre grupos que fazem parte da antiga oposição: Marcelo Portugal Gouvêa. O Lance! ouviu que o conselheiro tem ganhado força para se lançar de forma oficial como candidato.

Filho do ex-presidente são-paulino que carrega o mesmo nome, Marcelo Portugal Gouvêa foi um dos principais nomes da oposição à gestão de Julio Casares. Conselheiro do clube, tem participado ativamente da política interna do São Paulo nos últimos anos. Em 2020, por exemplo, foi pré-candidato à presidência do Conselho Deliberativo pela oposição.

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Agora, em 2026, seu nome volta a ganhar força, desta vez para uma disputa ainda maior. A reportagem ouviu conselheiros ligados a diferentes grupos políticos e apurou que Marcelo é bem avaliado internamente e visto como uma opção capaz de reunir diferentes setores da oposição, cenário diferente do que ocorreu com Rogério Caboclo.

Após colocar seu nome à disposição para disputar a presidência do São Paulo, Caboclo desistiu da candidatura depois de avaliar o cenário político interno. Ex-presidente da CBF, ele enfrentou resistência entre conselheiros, principalmente em razão das acusações de assédio que marcaram sua passagem pela entidade.

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Nesse contexto, Marcelo passou a ser visto por parte da oposição como uma alternativa mais palatável para a disputa presidencial de dezembro.

Marcelo conselheiro do São Paulo
Conselheiro é visto como um dos principais nomes na corrida (Foto: Rubens Chiri/ Perspectiva)

História de possível candidato vem do pai

O pai, Marcelo Portugal Gouvêa, foi presidente do São Paulo de 2002 a 2006. Na gestão dele, o clube conquistou o Paulista, a Libertadores e o Mundial de 2005, além do Supercampeonato Paulista de 2002.

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Situação ainda não definiu um candidato

Enquanto a oposição do São Paulo caminha para se organizar em torno da possível candidatura de Marcelo Portugal Gouvêa, os grupos que compõem a situação ainda tentam chegar a um nome de consenso para disputar a presidência do clube em dezembro.

A articulação interna envolve diferentes grupos políticos, que discutem possíveis candidatos para encabeçar a chapa. Até o momento, nenhum nome oficial pintou ou se manifestou de alguma forma.

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