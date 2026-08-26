São Paulo lida com atrasos nos direitos de imagem há meses Tricolor lida com uma série de atrasos em direitos de imagem

O São Paulo enfrenta um problema que impacta diretamente os pagamentos ao elenco. Segundo apurado pelo UOL e confirmado pelo Lance!, o clube tem atrasos de pelo menos três meses nos direitos de imagem, com a situação variando de acordo com cada jogador.

O tema foi abordado nesta semana durante uma conversa entre membros da Independente, maior torcida organizada do São Paulo, e jogadores e lideranças no SuperCT. Segundo relatos ouvidos, há casos em que os atrasos ultrapassam três meses. A situação, porém, não diz respeito aos salários, mas especificamente aos valores referentes aos direitos de imagem.

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O Lance! apurou que o problema se arrasta há alguns meses. Ainda durante o período em que Hernán Crespo comandava a equipe, a questão já era discutida internamente e também afetava integrantes da comissão técnica.

Os pagamentos de direitos de imagem seguem uma dinâmica diferente dos salários. Os valores são previstos em contratos e distribuídos em parcelas ao longo do vínculo, o que faz com que o período de atraso varie entre os jogadores.

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O cenário faz parte da situação financeira delicada enfrentada pelo São Paulo, que acumula cobranças judiciais e extrajudiciais de jogadores e empresários relacionadas a esses pagamentos.

São Paulo tem lidado com atrasos em alguns pagamentos (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

São Paulo tem sido processado por alguns ex-jogadores

Esses atrasos refletem uma saúde financeira instável na qual o São Paulo tem atravessado há alguns anos. Por conta disso, alguns ex-atletas tem acionado a justiça cobrando estes valores. Entre eles, Jhegson Méndez. A ação foi apresentada por uma empresa de consultoria ligada à gestão de carreiras esportivas. Ao todo, mais de seis milhões são cobrados.

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