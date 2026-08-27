Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Quem pode substituir Calleri? As opções do São Paulo para o ataque

Calleri foi apontado como dúvida para próximo jogo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
27/08/2026 06:30
Favorite o Lance! no Google
Calleri com a camisa do São Paulo
Calleri se lesionou contra a Chapecoense (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Jonathan Calleri segue como dúvida para o confronto de sábado do São Paulo, contra o Bragantino, após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo na derrota para a Chapecoense. Embora ainda não esteja totalmente descartado, a possível ausência do camisa 9 já coloca uma questão para Dorival Júnior: quem é o substituto imediato do atacante?

Na partida contra a Chapecoense, quando Calleri deixou o gramado ainda no primeiro tempo, Gustavo Santana foi a escolha do treinador. Revelado em Cotia, o jovem vem ganhando espaço nos últimos jogos e aparece como uma das alternativas para assumir a posição caso o argentino não tenha condições de atuar.

continua após a publicidade

A situação também expõe uma carência que o São Paulo já identificou no elenco. Recentemente, o clube consultou o mercado em busca de opções para o comando do ataque, mas nenhuma das conversas evoluiu para uma proposta ou negociação. A necessidade de encontrar uma alternativa para Calleri, portanto, não é nova e ganhou ainda mais peso diante da lesão do titular. Entenda caso a caso.

André Silva

Até a lesão ligamentar no joelho, sofrida no ano passado, André Silva era a principal alternativa para a posição. Desde então, porém, o atacante perdeu espaço e minutagem com Dorival Júnior, ficando fora de algumas convocações do treinador.

continua após a publicidade

Mesmo tendo recebido sondagens de outros clubes, André Silva optou por permanecer no São Paulo. O momento, no entanto, é de baixa produção ofensiva. O atacante não marca há mais de um ano e soma 22 partidas na temporada, sendo 14 delas saindo do banco de reservas.

André Silva com a camisa do São Paulo
André Silva perdeu espaço no São Paulo (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gustavo Santana

Como dito, Gustavo Santana foi o escolhido por Dorival Júnior após a lesão de Jonathan Calleri. Revelado em Cotia, o atacante tem chamado atenção nos treinamentos do São Paulo, conforme apurado recentemente pelo Lance!. Nas atividades, o jogador tem marcado gols e se destacado no setor ofensivo.

continua após a publicidade

No Sub-20, Gustavo Santana passou a ganhar mais minutos durante o trabalho de Allan Barcellos. Com a promoção de alguns jogadores ao profissional, como Ryan Francisco e Paulinho, o atacante assumiu a titularidade e passou a formar o setor ofensivo da equipe no Campeonato Paulista Sub-20. Agora, tem aparecido com frequência nas listas de Dorival Júnior.

Gustavo Santana com a camisa do São Paulo
Gustavo Santana tem chamado atenção do profissional (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Ryan Francisco

Recuperado de lesão e novamente treinando com o elenco profissional, Ryan Francisco é visto como uma das principais promessas de Cotia desde as categorias menores. Depois de ganhar espaço e se destacar nos jogos da base, o atacante também chamou atenção nos jogos-treinos realizados durante a intertemporada, assim como Gustavo Santana.

continua após a publicidade

Apesar disso, Ryan ainda não tem sido relacionado com frequência para todas as partidas do São Paulo. O atacante tem contrato com o clube até o fim de 2029.

Ryan Francisco com a camisa do São Paulo
Ryan tem contrato até o final de 2029 (Foto: Divulgação / São Paulo FC)

Entenda a situação de Calleri

São Paulo atualizou o quadro médico de Jonathan Calleri após a lesão sofrida no jogo de domingo (24). O jogador foi avaliado na segunda-feira (24). Calleri sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Quanto ao grau, não se trata de uma lesão grave, mas ainda não existe um prazo determinado pelo clube para o retorno do camisa 9 aos gramados. Não é vista como uma lesão grave, mas ainda existe uma dúvida quanto à sua presença.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Torcida do São Paulo protesta antes da partida contra o Ceará no Morumbis

São Paulo

São Paulo tem Conselho dividido antes de votação da reforma do estatuto

Há 10 horas
Bandeirinha do São Paulo

São Paulo

Votação do estatuto: como os blocos serão divididos no São Paulo

Há 17 horas
Vic Albuquerque cumprimenta jogadoras do Timão

Futebol Feminino

CBF divulga tabela das quartas de final do Brasileirão Feminino; veja jogos e transmissões

Há 19 horas
Torcida do São Paulo protesta antes da partida contra o Ceará no Morumbis

São Paulo

São Paulo lida com atrasos nos direitos de imagem há meses

Há 19 horas
Marcelo conselheiro do São Paulo

São Paulo

Marcelo Portugal Gouvêa ganha força na corrida eleitoral do São Paulo

Há 1 dia
arboleda em campo

São Paulo

São Paulo atualiza situações de Arboleda e Victor Sá

Há 1 dia
Mais LANCE!
São Paulo e Chapecoense pelo Brasileirão

São Paulo corre risco de rebaixamento? Veja números

Calleri durante treinamento do São Paulo no SuperCT

São Paulo atualiza quadro médico de Calleri

São Paulo em campo

Jejum do São Paulo é o segundo pior da era dos pontos corridos

Tricolor não vence há 10 jogos no Brasileirão (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Organizada do São Paulo faz dura cobrança no CT após derrota

Casares como presidente do São Paulo

Comissão de Ética recomenda expulsão de Julio Casares do São Paulo

São Paulo escanteio

São Paulo adia para quarta-feira votação sobre reforma do estatuto

Ídolo do São Paulo cobra por postura diferente nos próximos jogos (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Souza defende Dorival e faz alerta ao São Paulo após derrota

Dorival no comando do São Paulo

Dorival Júnior pode ser demitido no São Paulo? Entenda a situação

Tricolor não vence há 10 jogos no Brasileirão (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Chulapa desabafa sobre derrota do São Paulo: 'Não adianta'

São Paulo e Chapecoense pelo Brasileirão

Análise: Derrota para a lanterna expõe crise do São Paulo no Brasileirão

Dorival Júnior pelo São Paulo

'É vergonhoso': Dorival desabafa após derrota do São Paulo

Calleri com a camisa do São Paulo

São Paulo: Calleri lesiona o tornozelo e será avaliado

Dorival Jr em ação pelo São Paulo

Torcida do São Paulo manda recado a Dorival por derrota para a Chapecoense