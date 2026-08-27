Quem pode substituir Calleri? As opções do São Paulo para o ataque
Calleri foi apontado como dúvida para próximo jogo
Jonathan Calleri segue como dúvida para o confronto de sábado do São Paulo, contra o Bragantino, após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo na derrota para a Chapecoense. Embora ainda não esteja totalmente descartado, a possível ausência do camisa 9 já coloca uma questão para Dorival Júnior: quem é o substituto imediato do atacante?
Na partida contra a Chapecoense, quando Calleri deixou o gramado ainda no primeiro tempo, Gustavo Santana foi a escolha do treinador. Revelado em Cotia, o jovem vem ganhando espaço nos últimos jogos e aparece como uma das alternativas para assumir a posição caso o argentino não tenha condições de atuar.
A situação também expõe uma carência que o São Paulo já identificou no elenco. Recentemente, o clube consultou o mercado em busca de opções para o comando do ataque, mas nenhuma das conversas evoluiu para uma proposta ou negociação. A necessidade de encontrar uma alternativa para Calleri, portanto, não é nova e ganhou ainda mais peso diante da lesão do titular. Entenda caso a caso.
André Silva
Até a lesão ligamentar no joelho, sofrida no ano passado, André Silva era a principal alternativa para a posição. Desde então, porém, o atacante perdeu espaço e minutagem com Dorival Júnior, ficando fora de algumas convocações do treinador.
Mesmo tendo recebido sondagens de outros clubes, André Silva optou por permanecer no São Paulo. O momento, no entanto, é de baixa produção ofensiva. O atacante não marca há mais de um ano e soma 22 partidas na temporada, sendo 14 delas saindo do banco de reservas.
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Gustavo Santana
Como dito, Gustavo Santana foi o escolhido por Dorival Júnior após a lesão de Jonathan Calleri. Revelado em Cotia, o atacante tem chamado atenção nos treinamentos do São Paulo, conforme apurado recentemente pelo Lance!. Nas atividades, o jogador tem marcado gols e se destacado no setor ofensivo.
No Sub-20, Gustavo Santana passou a ganhar mais minutos durante o trabalho de Allan Barcellos. Com a promoção de alguns jogadores ao profissional, como Ryan Francisco e Paulinho, o atacante assumiu a titularidade e passou a formar o setor ofensivo da equipe no Campeonato Paulista Sub-20. Agora, tem aparecido com frequência nas listas de Dorival Júnior.
Ryan Francisco
Recuperado de lesão e novamente treinando com o elenco profissional, Ryan Francisco é visto como uma das principais promessas de Cotia desde as categorias menores. Depois de ganhar espaço e se destacar nos jogos da base, o atacante também chamou atenção nos jogos-treinos realizados durante a intertemporada, assim como Gustavo Santana.
Apesar disso, Ryan ainda não tem sido relacionado com frequência para todas as partidas do São Paulo. O atacante tem contrato com o clube até o fim de 2029.
Entenda a situação de Calleri
O São Paulo atualizou o quadro médico de Jonathan Calleri após a lesão sofrida no jogo de domingo (24). O jogador foi avaliado na segunda-feira (24). Calleri sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Quanto ao grau, não se trata de uma lesão grave, mas ainda não existe um prazo determinado pelo clube para o retorno do camisa 9 aos gramados. Não é vista como uma lesão grave, mas ainda existe uma dúvida quanto à sua presença.
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