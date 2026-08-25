São Paulo corre risco de rebaixamento? Veja números Tricolor não vence há dez rodadas no Brasileirão

O São Paulo não vence no Campeonato Brasileiro há dez rodadas. Ocupando a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, o time tem - no momento -, tem uma chance de 17,6% de probabilidade de ser rebaixado, segundo levantamentos do Departamento de Matemática da UFMG.

Em métodos de comparação, Chapecoense, tem 90,01% de chance de rebaixamento, último adversário do Tricolor na competição. Agora, o Tricolor tem uma semana livre. Eliminado na Copa do Brasil, a equipe volta a campo no próximo sábado, dia 29 de agosto, contra o Bragantino. No Morumbis, necessidade da virada de chave se torna ainda mais essencial no Brasileirão.

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São Paulo em campo após o jogo contra a Chapecoense (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

São Paulo vive um dos piores momentos na era dos pontos corridos

O São Paulo vive a segunda pior sequência sem vencer no Brasileirão desde a adoção do sistema de pontos corridos, atrás apenas da marca de 2013, quando o Tricolor ficou 12 jogos consecutivos sem triunfar, chegou a cair na zona de rebaixamento e só escapou da zona de rebaixamento após a chegada de Muricy Ramalho ao comando técnico.

Em 2026, o jejum já dura quatro meses, com um intervalo de um mês no meio do caminho, quando o calendário nacional parou para a disputa da Copa do Mundo.

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A derrota contra a Chapecoense gerou uma forte reação por parte da torcida do São Paulo. Lanterna, o resultado gerou um protesto por parte da Independente, maior organizada do clube. Torcedores foram até a porta do SuperCT para conversar com a diretoria tricolor.

A reunião entre a organizada e representantes da diretoria durou mais de uma hora, com jogadores e o diretor Rafinha acompanhando de perto. Baby, líder da Independente, foi direto. Para ele, os torcedores enxergam a diretoria, não o elenco, como "os principais culpados" pelo momento do clube. A cobrança, segundo ele, agora migra para o Morumbis.

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