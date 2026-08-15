Veja gol em São Paulo x Coritiba: Pablo Maia abre o placar
Times se enfrentam pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
O São Paulo abriu o placar diante do Coritiba, neste sábado (15), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com jogo agitado para ambos os lados, o Tricolor paulista abriu o placar com um belo gol de Pablo Maia.
➡️ Torcida do Flamengo reage à polêmica em Fluminense x Palmeiras: 'Escandaloso'
Quando o marcador sinalizava os 42 minutos da primeira etapa, o volante tricolor recebe a bola na entrada da área, limpa o marcador com um lindo drible e bate de esquerda no cantinho de Morisco.
➡️ Carlos Miguel vira assunto após Fluminense x Palmeiras: 'De novo'
Veja o gol:
August 16, 2026
✅ FICHA TÉCNICA
BOLÍVAR X SÃO PAULO
SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL
📆 Data e horário: sábado, 15 de agosto de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-pew-view).
🟨 Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
São Paulo
Rogério Caboclo desiste de se candidatar à presidência do São PauloHá 1 hora
São Paulo
São Paulo tem retorno de atacante e está escalado para enfrentar o CoritibaHá 1 hora
São Paulo
São Paulo quer dar fim à pior sequência dos últimos 13 anos contra o CoritibaHá 14 horas
São Paulo
São Paulo anuncia renovação de Calleri; veja detalhesHá 1 dia
São Paulo
São Paulo tem retorno de Artur contra o Coritiba; veja provável escalaçãoHá 1 dia
São Paulo
Ex-São Paulo, Maicon projeta reencontro no Morumbis após dez anosHá 1 dia
Mais LANCE!