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Veja gol em São Paulo x Coritiba: Pablo Maia abre o placar

Times se enfrentam pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 21:51
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Pablo Maia em ação com a camisa do São Paulo
Pablo Maia em ação com a camisa do São Paulo (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

O São Paulo abriu o placar diante do Coritiba, neste sábado (15), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com jogo agitado para ambos os lados, o Tricolor paulista abriu o placar com um belo gol de Pablo Maia.

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Quando o marcador sinalizava os 42 minutos da primeira etapa, o volante tricolor recebe a bola na entrada da área, limpa o marcador com um lindo drible e bate de esquerda no cantinho de Morisco.

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Veja o gol:

Tricolor está em 12° no Brasileirão com 26 pontos
Tricolor está em 12° no Brasileirão com 26 pontos (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

✅ FICHA TÉCNICA
BOLÍVAR X SÃO PAULO
SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: sábado, 15 de agosto de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-pew-view).
🟨 Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

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