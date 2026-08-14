São Paulo x Coritiba: onde assistir, horário e prováveis escalações
Jogo será no estádio do Morumbis
O São Paulo recebe o Coritiba neste sábado (15), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor chega para o confronto pressionado pela sequência de oito partidas sem vencer na competição e precisa voltar a somar três pontos para se afastar da parte de baixo da tabela. Assista o jogo pelo Premiere.
Ficha do jogo
Como chegam São Paulo e Coritiba?
A equipe de Dorival Júnior ocupa atualmente a 12ª posição, com 26 pontos, apenas quatro acima do Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O momento no Brasileiro contrasta com a situação na Sul-Americana, onde o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Bolívar, em La Paz, no jogo de ida das oitavas de final.
Do outro lado, o Coritiba chega embalado pela vitória sobre a Chapecoense, resultado que encerrou uma sequência de três derrotas e um empate no campeonato. O Coxa aparece na 10ª colocação, com 30 pontos, quatro a mais que o São Paulo.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
✅ FICHA TÉCNICA
BOLÍVAR X SÃO PAULO
SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL
📆 Data e horário: sábado, 15 de agosto de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-pew-view).
🟨 Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Prováveis escalações
SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte (Sabino) e Iago Borduchi; Pablo Maia, Danielzinho e Marco Antônio; Ferreira, Calleri e Luciano.
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Pedro Rocha e Breno Lopes.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (14/08/2026)Há 9 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (13/08/2026)Há 1 dia
Corinthians
Rosario Central x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela LibertadoresHá 1 dia
Santos
Santos x Macará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-AmericanaHá 2 dias
Onde Assistir
Vasco x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-AmericanaHá 2 dias
Onde Assistir
Cienciano x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações pela Sul-AmericanaHá 2 dias
Mais LANCE!