Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

São Paulo x Coritiba: onde assistir, horário e prováveis escalações

Jogo será no estádio do Morumbis

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
14/08/2026 14:37
Favorite o Lance! no Google
Onde assistir São Paulo x Coritiba
São Paulo e Coritiba se enfrentam pela 23ª do Brasileirão (Foto: Arte/ Lance!)

O São Paulo recebe o Coritiba neste sábado (15), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor chega para o confronto pressionado pela sequência de oito partidas sem vencer na competição e precisa voltar a somar três pontos para se afastar da parte de baixo da tabela. Assista o jogo pelo Premiere.

Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
escudo coritiba
COR
Brasileirão
23ª rodada
Data e Hora
sábado, 15 de agosto de 2026, às 21h (de Brasília)
Local
estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
Árbitro
Charly Wendy Straub Deretti (SC)
Assistentes
Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
Var
Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir

Como chegam São Paulo e Coritiba?

A equipe de Dorival Júnior ocupa atualmente a 12ª posição, com 26 pontos, apenas quatro acima do Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O momento no Brasileiro contrasta com a situação na Sul-Americana, onde o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Bolívar, em La Paz, no jogo de ida das oitavas de final.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Coritiba chega embalado pela vitória sobre a Chapecoense, resultado que encerrou uma sequência de três derrotas e um empate no campeonato. O Coxa aparece na 10ª colocação, com 30 pontos, quatro a mais que o São Paulo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Tricolor está em 12° no Brasileirão com 26 pontos (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
Tricolor está em 12° no Brasileirão com 26 pontos (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

✅ FICHA TÉCNICA
BOLÍVAR X SÃO PAULO
SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: sábado, 15 de agosto de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: estádio do Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-pew-view).
🟨 Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

continua após a publicidade

Prováveis escalações

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte (Sabino) e Iago Borduchi; Pablo Maia, Danielzinho e Marco Antônio; Ferreira, Calleri e Luciano.

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Pedro Rocha e Breno Lopes.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
André comemora gol marcado pelo Wolverhampton sobre o Port Vale, pela Copa da Liga Inglesa

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (14/08/2026)

Há 9 horas
Jogadores do Vasco se abraçam para comemorar classificação com vitória sobre o Fluminense na Copa do Brasil

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (13/08/2026)

Há 1 dia
Rosario Central x Corinthians - Onde assistir

Corinthians

Rosario Central x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Há 1 dia
onde assistir

Santos

Santos x Macará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Há 2 dias
Vasco recebe o Olimpia nesta quinta-feira (13) pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

Onde Assistir

Vasco x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Há 2 dias
Cienciano e Botafogo se enfrentam pela Copa Sul-Americana

Onde Assistir

Cienciano x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações pela Sul-Americana

Há 2 dias
Mais LANCE!
Jogadores de Flamengo e Cruzeiro no Maracanã

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (12/08/2026)

onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño

Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir e escalações pela oitavas da Libertadores

Bragantino x Atlético-MG (Lance!)

Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações pela Sul-Americana

Arte de onde assistir Supercopa da Europa

PSG x Aston Villa: onde assistir ao jogo da Supercopa da Europa

Canobbio e Zubeldía vibram com gol do Fluminense na Libertadores

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (11/08/2026)

Fluminense x Independiente Rivadavia

Fluminense x Independiente Rivadavia: onde assistir, horário e escalações

Onde assistir Bolivar x São Paulo

Bolívar x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Jogadoras do Flamengo comemoram gol contra o Botafogo em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino (Foto: Reprodução / Instagram)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (10/08/2026)

De boné, João Fonseca olha para a arquibancada do Estádio IGA durante o jogo contra Casper Ruud pelo Masters 1000 de Montreal

João Fonseca x Ben Shelton nas oitavas de Montreal; horário e onde assistir

Pedro e Lorran em jogo do Flamengo

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (09/08/2026)

onde assitir - Palmeiras x Internacional - veja escalações

Palmeiras x Internacional: escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Arte de Bragantino x Corinthians

Bragantino x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Bahia recebe o Vasco neste domingo (9), pela 22ª rodada do Brasileirão

Bahia x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão