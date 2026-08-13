São Paulo conversa com empresas por novo naming rights do Morumbi Tricolor tem empresas "no gatilho" para discutir negociações

O São Paulo está abrindo conversas com algumas empresas pensando em discutir novos acordos de naming rights. O São Paulo já iniciou conversas com empresas interessadas em assumir o naming rights do Morumbis. Segundo informado pelo "ge", são três companhias envolvidas nas tratativas, entre elas a montadora BYD. Até o momento, porém, não há acordo fechado ou definição de valores.

O Lance! apurou que a diretoria considera a receita de naming rights uma das principais fontes para o caixa do clube. Atualmente, o estádio tem o nome vinculado à Mondelēz International, em contrato válido até o fim de 2026. O acordo, firmado por três anos, entre 2024 e 2026, prevê o pagamento total de R$ 75 milhões.

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A possibilidade de renovação com a atual parceira é considerada distante neste momento, conforme ouviu a reportagem. Por isso, o São Paulo já avalia alternativas no mercado em busca de um novo acordo, com a expectativa de alcançar uma receita superior à atual.

Além da BYD, os nomes das outras empresas envolvidas nas conversas ainda não foram revelados. As tratativas estão em estágio inicial e, até agora, nenhuma proposta definitiva ou valor foi colocado na mesa.

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O Lance! entrou em contato com a BYD via assessoria de imprensa, que não se pronunciou.

Ainda com Eduardo Toni no comando do marketing, a renovação com a marca de doces chegou a ser cogitada, porém recuou após os problemas institucionais do clube. Toni deixou o cargo em maio, dando lugar para André Marques.

São Paulo entende que naming rights é uma das principais receitas (Foto: Iza Giannola / Lance)

Relembre o acordo com a Mondelēz

O São Paulo acertou a venda dos naming rights do estádio do Morumbi por três anos. O acordo, oficializado em 2023, foi tratado à época como um dos maiores do futebol nacional.

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Com a negociação, o estádio passou a se chamar "Morumbis" a partir de janeiro de 2024. O contrato prevê o pagamento de R$ 25 milhões por temporada, valor anual superior ao que era arrecadado naquele momento por Corinthians e Palmeiras.

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