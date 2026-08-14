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Santos é derrotado pelo São Paulo em clássico do Paulistão F

Sereias da Vila acertaram a trave duas vezes e desperdiçaram pênalti na derrota por 1 a 0 para o São Paulo

PorVinicius ValeSão Paulo (SP)
14/08/2026 09:43
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Clara cabeceia para marcar o gol da vitória sobre o Santos no Paulistão F
Clara cabeceia para marcar o gol da vitória sobre o Santos no Paulistão F (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc)
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Sereias da Vila perderam para o São Paulo por 1 a 0 no Paulistão F.
Santos ocupa a sexta colocação com seis pontos.
Próximo jogo será contra o Mirassol no dia 26.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Santos criou oportunidades, acertou a trave duas vezes e ainda desperdiçou um pênalti, mas acabou derrotado por 1 a 0 pelo São Paulo, na noite desta quinta-feira (13), no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), pela 6ª rodada do Paulistão F.

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Com o resultado, o Santos estacionou nos seis pontos e na sexta colocação, permanecendo na zona de classificação para o mata-mata do estadual feminino. Na última rodada da primeira fase, as comandadas de Marcelo Frigerio recebem o Mirassol no próximo dia 26, às 18h30.

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Antes disso, porém, o Alvinegro Praiano volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. As santistas enfrentam o Flamengo neste domingo (16), às 11h, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pela 16ª rodada da competição nacional. O confronto é considerado direto na disputa por uma vaga nas quartas de final.

São Paulo começa melhor, mas Santos cria as principais chances

Dono da casa, o São Paulo começou o clássico contra o Santos com maior controle da posse de bola e presença no meio-campo. As visitantes, por sua vez, apostavam na velocidade do ataque formado por Evelin Bonifácio, Analuyza e Wendy Candelo.

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Aos 17 minutos, Analuyza aplicou um lindo elástico pela esquerda e cruzou rasteiro para Suzane Pires. A capitã santista dominou dentro da área, mas foi travada pela marcação antes de conseguir finalizar.

Aos 28, Wendy Candelo recebeu em velocidade pela direita e cruzou para Evelin. A zaga do São Paulo afastou mal, e Analuyza chegou batendo de primeira, levando perigo ao gol adversário.

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O Santos cresceu na reta final do primeiro tempo e quase abriu vantagem sobre o São Paulo. Aos 47 minutos, Evelin Bonifácio e Suzane Pires acertaram a trave, mas as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

Santos pressiona, mas São Paulo aproveita bola aérea

O segundo tempo começou com o Santos mantendo a estratégia de explorar a velocidade pelas pontas, tentando surpreender o São Paulo. Aos 15 minutos, Evelin Bonifácio arrancou pela esquerda e finalizou firme, obrigando Carlinha a fazer boa defesa.

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Na sequência, Analuyza avançou pelo mesmo setor, mas foi parada pela defesa são-paulina.

Apesar do bom momento do Santos, o São Paulo marcou o gol aos 28 minutos. Após cruzamento na área, Clara apareceu livre e cabeceou para abrir o placar.

Jogadoras de Santos e São Paulo disputam a bola no confronto válido pelo Paulistão F
Santos e São Paulo disputaram clássico pelo Paulistão F em Santana do Parnaíba. (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc)

Em desvantagem, o Santos aumentou a pressão em busca do empate. Aos 46 minutos, a árbitra Edina Alves marcou pênalti após a bola tocar na mão de Rafa Soares, do São Paulo.

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Analuyza assumiu a responsabilidade pela cobrança, mas mandou para fora. Assim, as Sereias da Vila deixaram Santana de Parnaíba com a derrota por 1 a 0.

Santos precisa vencer o Mirassol para avançar

Com seis pontos, o Santos ocupa a sexta colocação do Paulistão F e precisa da vitória sobre o Mirassol, na última rodada da primeira fase, para assegurar vaga no playoff que vale classificação para a semifinal.

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Os dois primeiros colocados da competição avançam diretamente às semifinais. As equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posições disputam um mata-mata para definir as outras duas vagas na próxima fase.

Assim, o duelo contra o Mirassol será decisivo para as Sereias da Vila na busca pela sequência no campeonato estadual.

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