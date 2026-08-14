Santos é derrotado pelo São Paulo em clássico do Paulistão F
Sereias da Vila acertaram a trave duas vezes e desperdiçaram pênalti na derrota por 1 a 0 para o São Paulo
O Santos criou oportunidades, acertou a trave duas vezes e ainda desperdiçou um pênalti, mas acabou derrotado por 1 a 0 pelo São Paulo, na noite desta quinta-feira (13), no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), pela 6ª rodada do Paulistão F.
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Com o resultado, o Santos estacionou nos seis pontos e na sexta colocação, permanecendo na zona de classificação para o mata-mata do estadual feminino. Na última rodada da primeira fase, as comandadas de Marcelo Frigerio recebem o Mirassol no próximo dia 26, às 18h30.
Antes disso, porém, o Alvinegro Praiano volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. As santistas enfrentam o Flamengo neste domingo (16), às 11h, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pela 16ª rodada da competição nacional. O confronto é considerado direto na disputa por uma vaga nas quartas de final.
São Paulo começa melhor, mas Santos cria as principais chances
Dono da casa, o São Paulo começou o clássico contra o Santos com maior controle da posse de bola e presença no meio-campo. As visitantes, por sua vez, apostavam na velocidade do ataque formado por Evelin Bonifácio, Analuyza e Wendy Candelo.
Aos 17 minutos, Analuyza aplicou um lindo elástico pela esquerda e cruzou rasteiro para Suzane Pires. A capitã santista dominou dentro da área, mas foi travada pela marcação antes de conseguir finalizar.
Aos 28, Wendy Candelo recebeu em velocidade pela direita e cruzou para Evelin. A zaga do São Paulo afastou mal, e Analuyza chegou batendo de primeira, levando perigo ao gol adversário.
O Santos cresceu na reta final do primeiro tempo e quase abriu vantagem sobre o São Paulo. Aos 47 minutos, Evelin Bonifácio e Suzane Pires acertaram a trave, mas as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.
Santos pressiona, mas São Paulo aproveita bola aérea
O segundo tempo começou com o Santos mantendo a estratégia de explorar a velocidade pelas pontas, tentando surpreender o São Paulo. Aos 15 minutos, Evelin Bonifácio arrancou pela esquerda e finalizou firme, obrigando Carlinha a fazer boa defesa.
Na sequência, Analuyza avançou pelo mesmo setor, mas foi parada pela defesa são-paulina.
Apesar do bom momento do Santos, o São Paulo marcou o gol aos 28 minutos. Após cruzamento na área, Clara apareceu livre e cabeceou para abrir o placar.
Em desvantagem, o Santos aumentou a pressão em busca do empate. Aos 46 minutos, a árbitra Edina Alves marcou pênalti após a bola tocar na mão de Rafa Soares, do São Paulo.
Analuyza assumiu a responsabilidade pela cobrança, mas mandou para fora. Assim, as Sereias da Vila deixaram Santana de Parnaíba com a derrota por 1 a 0.
Santos precisa vencer o Mirassol para avançar
Com seis pontos, o Santos ocupa a sexta colocação do Paulistão F e precisa da vitória sobre o Mirassol, na última rodada da primeira fase, para assegurar vaga no playoff que vale classificação para a semifinal.
Os dois primeiros colocados da competição avançam diretamente às semifinais. As equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posições disputam um mata-mata para definir as outras duas vagas na próxima fase.
Assim, o duelo contra o Mirassol será decisivo para as Sereias da Vila na busca pela sequência no campeonato estadual.
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