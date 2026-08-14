Shows no Morumbis rendem R$ 90 milhões a mais que bilheteria do São Paulo
Shows mandaram alguns jogos para fora do Morumbis
Um dos assuntos mais debatidos internamente no São Paulo é a utilização do Morumbis para a realização de shows. Com o calendário de eventos promovidos pela Live Nation, o clube precisa constantemente conciliar as apresentações com seus compromissos esportivos, o que gera questionamentos sobre o impacto financeiro de abrir mão do estádio em determinadas partidas.
Em levantamento realizado pelo ge, porém, a conta financeira apresenta um saldo favorável ao São Paulo. Isso considerando apenas as receitas diretamente envolvidas e sem levar em conta fatores como o afastamento da torcida, a logística ou o impacto esportivo de atuar longe do Morumbis.
Desde dezembro de 2023, quando o São Paulo fechou o primeiro acordo com a produtora, o clube arrecadou cerca de R$ 100 milhões com os shows realizados no Morumbis. No mesmo intervalo, foram 12 partidas disputadas longe do estádio por conta da agenda de eventos. A estimativa é que, caso esses jogos tivessem ocorrido como mandante, a bilheteria teria gerado aproximadamente R$ 11,4 milhões aos cofres tricolores.
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Na comparação, a diferença é significativa. A receita obtida com os shows ficou quase R$ 90 milhões acima do valor que o São Paulo deixou de arrecadar com bilheteria ao precisar transferir suas partidas.
Para chegar ao número, foram considerados os valores efetivamente recebidos pelo São Paulo com as apresentações no Morumbis e, no outro lado da conta, a diferença entre a renda líquida dos jogos realizados fora e uma projeção de quanto essas partidas poderiam ter gerado caso fossem disputadas no estádio. A estimativa utiliza como referência a média de arrecadação do Morumbis em cada temporada.
O Lance! apurou que cada show, desde o começo do acordo, rende sempre valores que superariam a bilheteria.
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Como o São Paulo chegou aos R$ 100 milhões com shows no Morumbis
Desde o primeiro acordo com a Live Nation, firmado em dezembro de 2023, o São Paulo transformou os shows no Morumbis em uma importante fonte de receita. Ao longo do período, as condições do contrato foram alteradas e praticamente dobraram o valor médio recebido pelo clube por apresentação.
No primeiro vínculo, o São Paulo recebia R$ 1,5 milhão fixos pelo aluguel do estádio, além de 30% do lucro líquido de alimentos e bebidas e 15% do lucro líquido com merchandising.
A combinação desses valores levou a uma receita média de aproximadamente R$ 2,3 milhões por show. Ao todo, foram 12 apresentações nesse formato, que representaram cerca de R$ 27,6 milhões aos cofres do clube.
Na renovação do acordo, os valores foram reajustados. O aluguel do estádio passou para R$ 2,15 milhões, a participação do São Paulo em alimentos e bebidas subiu para 40% e o clube passou a receber ainda R$ 20 por ingresso vendido. A participação de 15% no merchandising foi mantida.
Neste ano, o São Paulo espera alavancar ainda mais os valores. O BTS se apresenta no Morumbis nos dias 28, 30 e 31 de outubro.
Nesses eventos, especificamente, o São Paulo receberá R$ 1 milhão adicional por apresentação. O acréscimo foi negociado porque a diretoria inicialmente resistia em liberar o estádio para as datas, devido ao impacto no calendário esportivo. Com os três shows, o contrato entre São Paulo e Live Nation chegará à metade das 36 apresentações previstas, com 18 datas realizadas ou encaminhadas dentro do acordo. No próximo ano, mais shows devem ser confirmados.
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