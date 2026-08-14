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Shows no Morumbis rendem R$ 90 milhões a mais que bilheteria do São Paulo

Shows mandaram alguns jogos para fora do Morumbis

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
14/08/2026 11:51
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O MorumBis é palco de São Paulo x Cruzeiro pela décima rodada do Brasileiro
São Paulo tem contrato milionário com a Live Nation (Foto: Vinícius Harfush / Lance!)

Um dos assuntos mais debatidos internamente no São Paulo é a utilização do Morumbis para a realização de shows. Com o calendário de eventos promovidos pela Live Nation, o clube precisa constantemente conciliar as apresentações com seus compromissos esportivos, o que gera questionamentos sobre o impacto financeiro de abrir mão do estádio em determinadas partidas.

Em levantamento realizado pelo ge, porém, a conta financeira apresenta um saldo favorável ao São Paulo. Isso considerando apenas as receitas diretamente envolvidas e sem levar em conta fatores como o afastamento da torcida, a logística ou o impacto esportivo de atuar longe do Morumbis.

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Desde dezembro de 2023, quando o São Paulo fechou o primeiro acordo com a produtora, o clube arrecadou cerca de R$ 100 milhões com os shows realizados no Morumbis. No mesmo intervalo, foram 12 partidas disputadas longe do estádio por conta da agenda de eventos. A estimativa é que, caso esses jogos tivessem ocorrido como mandante, a bilheteria teria gerado aproximadamente R$ 11,4 milhões aos cofres tricolores.

São Paulo e Cruzeiro protagonizam mais um duelo pela décima rodada do Brasileiro, no MorumBis
Shows no Morumbis têm gerado lucro milionário (Foto: Vinícius Harfush / Lance!)

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Na comparação, a diferença é significativa. A receita obtida com os shows ficou quase R$ 90 milhões acima do valor que o São Paulo deixou de arrecadar com bilheteria ao precisar transferir suas partidas.

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Para chegar ao número, foram considerados os valores efetivamente recebidos pelo São Paulo com as apresentações no Morumbis e, no outro lado da conta, a diferença entre a renda líquida dos jogos realizados fora e uma projeção de quanto essas partidas poderiam ter gerado caso fossem disputadas no estádio. A estimativa utiliza como referência a média de arrecadação do Morumbis em cada temporada.

O Lance! apurou que cada show, desde o começo do acordo, rende sempre valores que superariam a bilheteria.

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Como o São Paulo chegou aos R$ 100 milhões com shows no Morumbis

Desde o primeiro acordo com a Live Nation, firmado em dezembro de 2023, o São Paulo transformou os shows no Morumbis em uma importante fonte de receita. Ao longo do período, as condições do contrato foram alteradas e praticamente dobraram o valor médio recebido pelo clube por apresentação.

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No primeiro vínculo, o São Paulo recebia R$ 1,5 milhão fixos pelo aluguel do estádio, além de 30% do lucro líquido de alimentos e bebidas e 15% do lucro líquido com merchandising.

A combinação desses valores levou a uma receita média de aproximadamente R$ 2,3 milhões por show. Ao todo, foram 12 apresentações nesse formato, que representaram cerca de R$ 27,6 milhões aos cofres do clube.

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Na renovação do acordo, os valores foram reajustados. O aluguel do estádio passou para R$ 2,15 milhões, a participação do São Paulo em alimentos e bebidas subiu para 40% e o clube passou a receber ainda R$ 20 por ingresso vendido. A participação de 15% no merchandising foi mantida.

Neste ano, o São Paulo espera alavancar ainda mais os valores. O BTS se apresenta no Morumbis nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

Nesses eventos, especificamente, o São Paulo receberá R$ 1 milhão adicional por apresentação. O acréscimo foi negociado porque a diretoria inicialmente resistia em liberar o estádio para as datas, devido ao impacto no calendário esportivo. Com os três shows, o contrato entre São Paulo e Live Nation chegará à metade das 36 apresentações previstas, com 18 datas realizadas ou encaminhadas dentro do acordo. No próximo ano, mais shows devem ser confirmados.

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