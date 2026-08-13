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São Paulo tem retorno de Nicolas e evolução de Artur em treino

Equipe se reapresentou no SuperCT

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
13/08/2026 14:21
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Artur do São Paulo em treino
Artur em treino do São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O São Paulo teve novidades importantes no treino desta quinta-feira (13), no SuperCT, no primeiro trabalho após o retorno da Bolívia. De olho no confronto com o Coritiba, marcado para sábado, pelo Campeonato Brasileiro, Artur e Rafael Tolói avançaram no processo de recuperação, enquanto Nícolas Bosshardt voltou a treinar normalmente com o elenco.

Nícolas estava afastado das atividades desde a última semana, quando se envolveu em um acidente de carro que terminou com a morte de um homem. O jogador responde ao caso em liberdade e, durante o período, recebeu acompanhamento psicológico. Nesta quinta, participou de toda a atividade ao lado dos companheiros e voltou a fazer parte da rotina do grupo.

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Além do retorno de Nícolas, o São Paulo também contou novamente com Djhordney e Pedro Ferreira. Os dois estavam com a Seleção Brasileira Sub-20, que realizou dois amistosos contra a Bolívia na Granja Comary, e se reapresentaram ao clube nesta quinta-feira.

Treino do São Paulo
Treino do São Paulo no SuperCT (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Artur e Tolói evoluíram em seus tratamentos

O elenco do São Paulo iniciou o trabalho desta quinta-feira com uma atividade conjunta no gramado, incluindo Artur, que segue em recuperação de dores no adutor esquerdo. O aquecimento foi conduzido pela preparação física, com exercícios de mobilidade e fundamentos técnicos. Depois, os jogadores participaram de uma atividade de posse de bola com limite de toques.

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Na sequência, Artur trabalhou ao lado de Rafael Tolói, que se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa direita, em exercícios específicos sob orientação da preparação física. Os atletas que tiveram maior minutagem na partida contra o Bolívar, em La Paz, fizeram apenas uma corrida ao redor do campo antes de seguirem para a parte interna do SuperCT, onde deram continuidade ao processo de recuperação.

Já os demais jogadores permaneceram no gramado para atividades comandadas por Dorival Júnior e seus auxiliares. O grupo realizou exercícios de superioridade numérica, com confrontos de dois contra um e três contra dois, antes de encerrar o treinamento com um jogo em espaço reduzido.

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