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O que as estreias de Iago, Domingos e Newton dizem ao São Paulo

Reforços foram destaques no jogo contra o Bolívar

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
14/08/2026 08:05
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Domingos Duarte disputa bola em São Paulo x Bolívar
Domingos Duarte disputa bola em São Paulo x Bolívar. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

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O empate em 1 a 1 com o Bolívar, em La Paz, serviu para o São Paulo observar, na prática, o impacto dos reforços contratados nesta janela. Em um cenário pouco favorável, com mais de 3,6 mil metros de altitude e diante de um adversário acostumado a atuar nessas condições, Iago Borduchi, Domingos Duarte e Newton foram titulares e apresentaram respostas positivas, inclusive entre a torcida, enquanto Aurélio Buta ganhou seus primeiros minutos no segundo tempo.

Mais do que simplesmente preencher lacunas no elenco, os quatro começam a oferecer ao técnico Dorival Júnior alternativas que o São Paulo não tinha antes da janela.

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Iago Borduchi

A principal resposta veio pelo lado esquerdo. Iago Borduchi teve uma estreia segura e participativa, especialmente considerando que chegou ao clube sem qualquer período de adaptação em jogos oficiais. O lateral foi responsável pela cobrança de escanteio que terminou no gol de Arboleda e terminou a partida com 82% de acerto nos passes, dois desarmes, dois cortes, duas interceptações e três duelos vencidos pelo chão. Também criou uma grande chance e acertou o único lançamento longo que tentou.

A cobrança que encontrou Arboleda foi uma das principais ações ofensivas do São Paulo na partida e, logo em sua estreia, o lateral conseguiu fazer aquilo que o time vinha tendo dificuldade para produzir pelo setor: transformar uma bola parada em uma oportunidade clara de gol.

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Iago com a camisa do São Paulo
Jogador foi destaque na Sul-Americana (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Domingos Duarte

Na defesa, Domingos Duarte talvez tenha sido a principal resposta para um setor que precisava de reposição. O português terminou a partida com 10 cortes, seis recuperações, duas interceptações e dois desarmes, além de vencer dois dos quatro duelos aéreos que disputou. Em uma partida na qual o Bolívar tentou explorar bastante os lados e a bola aérea, o zagueiro teve participação frequente na proteção da área.

O ponto mais importante foi a capacidade de competir. Domingos apareceu em disputas com Cauteruccio e Asprilla, dois dos principais nomes ofensivos do Bolívar, e não foi driblado durante a partida. Também teve 71% de acerto nos passes. Participou do lance que terminou no gol de empate ao afastar parcialmente a bola, mas o episódio não apaga uma estreia que, no geral, foi positiva.

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Domingos Duarte, zagueiro do São Paulo
Domingos Duarte, zagueiro do São Paulo. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Newton

Newton, por sua vez, apresentou uma característica que pode ser especialmente útil ao longo da temporada, com Dorival Júnior prezando pela sua versatilidade. O volante não ficou preso à posição de origem e, em diferentes momentos, recuou para formar uma linha de três zagueiros e ajudar na saída de bola. Foi uma função que ele já desempenhou no Botafogo e que permitiu ao São Paulo proteger melhor a defesa em determinados momentos da partida.

Defensivamente, terminou com quatro interceptações, três cortes, duas recuperações e quatro duelos vencidos, sendo dois pelo chão e dois pelo alto. Não teve uma atuação de protagonismo com a bola, mas cumpriu uma função importante dentro da estratégia montada para enfrentar a altitude.

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Newton apresentado no São Paulo
Newton atuou em duas posições (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Aurélio Buta

Aurélio Buta teve uma minutagem menor em campo. Entrou aos 37 minutos do segundo tempo e ficou cerca de 13 minutos em campo, mas ainda conseguiu registrar dois cortes, uma recuperação e um duelo vencido pelo chão. É pouco para uma avaliação mais profunda, mas suficiente para marcar o início de sua trajetória no clube.

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Neste jogo, o único que não entrou em campo dos reforços foi Victor Sá. Todos os números são do Sofascore.

Aurélio Buta pelo São Paulo
Aurélio Buta em coletiva do São Paulo (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

Próximos passos do São Paulo

Os próximos passos do São Paulo passam por mudar o foco rapidamente para o Brasileirão, sem perder de vista a decisão da Sul-Americana. O Tricolor volta a campo neste sábado (15), contra o Coritiba, às 21h, no Morumbis.

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Na terça-feira, o São Paulo decidirá contra o Bolívar em casa, com a decisão em aberto até o momento.

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