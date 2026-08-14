O que as estreias de Iago, Domingos e Newton dizem ao São Paulo
Reforços foram destaques no jogo contra o Bolívar
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O empate em 1 a 1 com o Bolívar, em La Paz, serviu para o São Paulo observar, na prática, o impacto dos reforços contratados nesta janela. Em um cenário pouco favorável, com mais de 3,6 mil metros de altitude e diante de um adversário acostumado a atuar nessas condições, Iago Borduchi, Domingos Duarte e Newton foram titulares e apresentaram respostas positivas, inclusive entre a torcida, enquanto Aurélio Buta ganhou seus primeiros minutos no segundo tempo.
Mais do que simplesmente preencher lacunas no elenco, os quatro começam a oferecer ao técnico Dorival Júnior alternativas que o São Paulo não tinha antes da janela.
Iago Borduchi
A principal resposta veio pelo lado esquerdo. Iago Borduchi teve uma estreia segura e participativa, especialmente considerando que chegou ao clube sem qualquer período de adaptação em jogos oficiais. O lateral foi responsável pela cobrança de escanteio que terminou no gol de Arboleda e terminou a partida com 82% de acerto nos passes, dois desarmes, dois cortes, duas interceptações e três duelos vencidos pelo chão. Também criou uma grande chance e acertou o único lançamento longo que tentou.
A cobrança que encontrou Arboleda foi uma das principais ações ofensivas do São Paulo na partida e, logo em sua estreia, o lateral conseguiu fazer aquilo que o time vinha tendo dificuldade para produzir pelo setor: transformar uma bola parada em uma oportunidade clara de gol.
Domingos Duarte
Na defesa, Domingos Duarte talvez tenha sido a principal resposta para um setor que precisava de reposição. O português terminou a partida com 10 cortes, seis recuperações, duas interceptações e dois desarmes, além de vencer dois dos quatro duelos aéreos que disputou. Em uma partida na qual o Bolívar tentou explorar bastante os lados e a bola aérea, o zagueiro teve participação frequente na proteção da área.
O ponto mais importante foi a capacidade de competir. Domingos apareceu em disputas com Cauteruccio e Asprilla, dois dos principais nomes ofensivos do Bolívar, e não foi driblado durante a partida. Também teve 71% de acerto nos passes. Participou do lance que terminou no gol de empate ao afastar parcialmente a bola, mas o episódio não apaga uma estreia que, no geral, foi positiva.
Newton
Newton, por sua vez, apresentou uma característica que pode ser especialmente útil ao longo da temporada, com Dorival Júnior prezando pela sua versatilidade. O volante não ficou preso à posição de origem e, em diferentes momentos, recuou para formar uma linha de três zagueiros e ajudar na saída de bola. Foi uma função que ele já desempenhou no Botafogo e que permitiu ao São Paulo proteger melhor a defesa em determinados momentos da partida.
Defensivamente, terminou com quatro interceptações, três cortes, duas recuperações e quatro duelos vencidos, sendo dois pelo chão e dois pelo alto. Não teve uma atuação de protagonismo com a bola, mas cumpriu uma função importante dentro da estratégia montada para enfrentar a altitude.
Aurélio Buta
Aurélio Buta teve uma minutagem menor em campo. Entrou aos 37 minutos do segundo tempo e ficou cerca de 13 minutos em campo, mas ainda conseguiu registrar dois cortes, uma recuperação e um duelo vencido pelo chão. É pouco para uma avaliação mais profunda, mas suficiente para marcar o início de sua trajetória no clube.
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Neste jogo, o único que não entrou em campo dos reforços foi Victor Sá. Todos os números são do Sofascore.
Próximos passos do São Paulo
Os próximos passos do São Paulo passam por mudar o foco rapidamente para o Brasileirão, sem perder de vista a decisão da Sul-Americana. O Tricolor volta a campo neste sábado (15), contra o Coritiba, às 21h, no Morumbis.
Na terça-feira, o São Paulo decidirá contra o Bolívar em casa, com a decisão em aberto até o momento.
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