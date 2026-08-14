Queda brusca: Zubeldía repetiu no Fluminense roteiro do trabalho no São Paulo
Nos dois tricolores, argentino viu desempenho cair na segunda metade do ciclo
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O técnico Luis Zubeldía foi demitido do Fluminense com trajetória muito similar à construída no comando do São Paulo. Em ambas as oportunidades, o argentino iniciou seus projetos de forma empolgante, mas viu o nível cair e o elenco perder confiança.
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No Tricolor Paulista, o treinador obteve 54,3% de aproveitamento ao longo de 81 jogos. Nas Laranjeiras, o profissional encerra seu ciclo com 55,3% dos pontos conquistados nas 56 partidas disputadas. No entanto, a semelhança vai além: nos dois casos, o declínio dos números a partir da metade do trabalho chamou atenção. Confira:
|Total
|1ª metade
|2ª metade
São Paulo
54,30%
59,35%
49,17%
Fluminense
55,35%
64,29%
46,43%
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Zubeldía foi contratado pelo São Paulo em abril de 2024 para substituir Thiago Carpini, que não resistiu à eliminação precoce no Campeonato Paulista e ao início com duas derrotas no Brasileirão. O argentino trouxe impacto imediato, com 12 jogos de invencibilidade. Assim, levou o time à 6ª colocação da Série A e às quartas de final da Libertadores, nas quais foi vencido pelo campeão Botafogo. Contudo, o ano já terminou com três tropeços consecutivos, desempenho que se refletiu em um começo de 2025 inconsistente. Após 12 rodadas do Brasileiro, o Tricolor ocupava a 14ª colocação, com três derrotas seguidas, e a diretoria decidiu demitir o profissional estrangeiro.
No Fluminense, ele ocupou o lugar de Renato Gaúcho, desligado devido à queda brusca de rendimento após campanha histórica no Mundial de Clubes, em setembro do ano passado. Novamente, a transformação foi rápida: o técnico levou o time da 8ª colocação ao 5º lugar no Brasileirão. Também avançou às semifinais da Copa do Brasil, mas o revés para o Vasco gerou a primeira desconfiança da torcida. Em 2026, a gestão levantava questionamentos frequentes até o desfecho trágico: oito jogos sem vitória, com sete empates, e outra eliminação para o rival cruz-maltino na taça nacional.
Nas duas situações, os clubes observavam qualidades no profissional, mas entendiam que o trabalho não evoluía. Enquanto o São Paulo insistiu por mais tempo, o Fluminense antecipou a saída, de olho no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A decisão também se explica pela derrocada ainda mais acentuada. Nos primeiros 41 jogos à frente dos cariocas, equivalentes à metade da passagem pelo time paulista, Zubeldía teve 56,1% de aproveitamento. Nos 15 jogos mais recentes, apenas 40%.
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Zubeldía demitido do Fluminense
O clube anunciou a saída do técnico argentino, assim como de sua comissão técnica, por meio de nota divulgada na madrugada desta quinta-feira (13). Veja na íntegra:
"O Fluminense FC informa que Luis Zubeldía não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas.
O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.
O auxiliar-técnico permanente Marcão passa a dirigir o time na partida contra o Palmeiras, no próximo sábado (15/08), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro."
A decisão pela demissão foi tomada na noite de quarta-feira (12), durante uma reunião da cúpula de futebol do Fluminense. Até então, o entendimento era de que a permanência seria a melhor opção, já que os dirigentes reconheciam qualidades na metodologia do argentino e tinham receio de efetuar uma troca sem convicção no substituto. Entretanto, pesou a expectativa por uma reação imediata no grupo diante do duelo de "vida ou morte" com o Independiente Rivadavia.
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