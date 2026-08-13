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São Paulo terá árbitra estreante na Série A contra o Coritiba

Jogo será neste sábado, dia 15 de agosto

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
13/08/2026 16:41
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wendey - árbitra de jogo do São Paulo
Árbitra fará sua estreia na Série A do Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF/Folhapress)

São Paulo x Coritiba terá uma novidade na arbitragem da Série A. Charly Wendy fará sua estreia na primeira divisão do Campeonato Brasileiro nesta temporada. A árbitra já comandou partidas das Séries B e C em 2026, mas ainda não havia trabalhado em um jogo de Série A.

Neste ano, Charly Wendy apitou cinco partidas nas divisões inferiores. Foram quatro pela Série B, com Londrina 2 x 0 Athletic, Ponte Preta 1 x 2 Goiás, Fortaleza 1 x 0 Botafogo-SP e Novorizontino 0 x 1 Juventude, além de Ituano 0 x 0 Maranhão, pela Série C. Nos cinco jogos, ela apresentou uma média de 4,25 cartões por partida.

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Charly Wendy Straub Deretti é uma árbitra catarinense, nascida em 25 de maio de 1987, em Jaraguá do Sul (SC). Ela integra o quadro da CBF desde 2018 e passou a fazer parte da arbitragem internacional da FIFA em 2020. Atualmente, aos 39 anos, é árbitra FIFA.

Árbitra Charly Wendy
Será o primeiro jogo da árbitra na Série A do Brasileirão (Foto: Divulgação)

Elenco do São Paulo vira a chave e define duelo contra o Coritiba como 'final'

Após o empate por 1 a 1 diante do Bolívar, fora de casa, pela Sul-Americana, o elenco do São Paulo volta as atenções para o confronto com o Coritiba, em casa, pelo Brasileirão. A partida deste sábado (15) tem caráter decisivo para o Tricolor, que vem de uma sequência de cinco jogos sem vencer na temporada e se aproximou da zona de rebaixamento na liga nacional, em que não triunfa há oito rodadas.

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Para o elenco são-paulino, o confronto terá um caráter de "final". Calleri, Bobadilla e Domingos Duarte, estreante no jogo de terça-feira, declararam após a partida contra o Bolívar a necessidade de virar a chave e projetam um duelo com casa cheia no Morumbis. O camisa 9 do São Paulo foi enfático ao afirmar que a equipe "está devendo" ao torcedor.

— Eu acho que o torcedor tem que ficar feliz, porque hoje a gente conseguiu um bom empate. Eu falo sempre o mesmo, tira esse jogo daqui [La Paz] porque é um jogo completamente diferente do que a gente joga normalmente, e a gente tem que fazer o melhor sábado contra o Coritiba. Temos que ganhar, é nossa casa, voltamos ao Morumbi, que é muito importante para nós. Eu acho que o torcedor vai estar com nós e vamos dar a vitória para eles — disse o centroavante.

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