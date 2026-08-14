Ex-São Paulo, Maicon projeta reencontro no Morumbis após dez anos Jogo será neste sábado, dia 15

O próximo compromisso do Coritiba no Campeonato Brasileiro será marcado por um reencontro especial para Maicon. Neste sábado (15), às 21h, o zagueiro volta ao Morumbis para enfrentar o São Paulo, clube que defendeu entre 2016 e 2017. Ao todo, foram 74 partidas e cinco gols com a camisa tricolor.

Quase dez anos depois de sua saída, Maicon mantém o carinho pelo clube, pela torcida e pelo estádio. Contratado após oito temporadas no futebol português, o defensor rapidamente ganhou espaço no São Paulo e conquistou os torcedores, que passaram a chamá-lo de "God of Zaga", em referência ao personagem Kratos, da franquia God of War.

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- Já são quase dez anos da minha saída, mas eu guardo ótimas lembranças dos momentos, da torcida e do Morumbi. Sempre recebo muito carinho dos torcedores do São Paulo, um clube que marcou a minha trajetória por ter, de certa forma, me apresentado para o futebol brasileiro, já que eu vinha de muitos anos atuando em Portugal. É um reencontro especial, mas agora eu estarei com um visual diferente - disse o zagueiro.

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O zagueiro também chega ao reencontro vivendo um momento importante pelo Coritiba. Na campanha do título da Série B de 2025, Maicon foi um dos pilares da equipe, que terminou a competição com a melhor defesa, sofrendo apenas 23 gols em 38 rodadas e passando 21 partidas sem ser vazada.

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Depois de sofrer uma lesão pouco antes da pausa para a Copa do Mundo, o camisa 3 voltou a ficar à disposição na retomada do Brasileirão e participou da vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, no último fim de semana. Agora, terá pela frente o clube que marcou uma das primeiras grandes etapas de sua trajetória no futebol brasileiro.

Maicon defendeu o São Paulo entre 2016 e 2017 (Foto: Matheus Sebenello/NeoFilmes)

Como chegam São Paulo e Coritiba?

A equipe de Dorival Júnior ocupa atualmente a 12ª posição, com 26 pontos, apenas quatro acima do Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O momento no Brasileiro contrasta com a situação na Sul-Americana, onde o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Bolívar, em La Paz, no jogo de ida das oitavas de final.

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Do outro lado, o Coritiba chega embalado pela vitória sobre a Chapecoense, resultado que encerrou uma sequência de três derrotas e um empate no campeonato. O Coxa aparece na 10ª colocação, com 30 pontos, quatro a mais que o São Paulo.

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