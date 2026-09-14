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São Paulo x Boca Juniors tem mais de 50 mil ingressos vendidos

Equipes se enfrentam nesta terça-feira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 19:02
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são paulo e boca em campo
Morumbis deve juntar mais de 50 mil pessoas (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O jogo entre São Paulo e Boca Juniors, que acontece nesta terça-feira (15), deve registrar um dos maiores públicos do ano no Morumbis. O Tricolor decide seu futuro na Copa Sul-Americana a partir das 21h30 (de Brasília) e, até o momento, já são mais de 50 mil ingressos vendidos.

O maior público do São Paulo em 2026 foi registrado no clássico contra o Palmeiras, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 54.210 torcedores estiveram no Morumbis, sendo 54.058 pagantes. A tendência é que a partida contra o Boca Juniors supere essa marca.

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Os ingressos para a decisão estão esgotados. A parcial divulgada, porém, não inclui os torcedores de cadeiras cativas e camarotes, o que pode fazer com que o público total seja ainda maior.

A partir das 19h (de Brasília), as torcidas organizadas do São Paulo também preparam uma grande festa para recepcionar o elenco antes da decisão.

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Boca Juniors x São Paulo pela Sul-Americana
São Paulo foi derrotado no jogo de ida (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Mais informações sobre a partida contra o Boca Juniors

A equipe comandada por Dorival Júnior terá um jogo decisivo nesta terça-feira (15), contra o Boca Juniors, no Morumbis, pelo duelo de volta válido pelas quartas de final da Sul-Americana. O Tricolor, que perdeu a primeira partida por 1 a 0, precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão às penalidades ou por dois ou mais gols de vantagem para se classificar diretamente para as semifinais da competição.

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