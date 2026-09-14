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São Paulo quer Luciano para decisão contra o Boca Juniors; veja provável escalação

Dorival quer Luciano contra o Boca

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
14/09/2026 17:59
Atualizado há 2 minutos
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Luciano durante treinamento do São Paulo neste domingo (13).
Luciano durante treinamento do São Paulo neste domingo (13) (Foto: Anuar Sayed / São Paulo FC)

O São Paulo está confiante em contar com Luciano na decisão contra o Boca Juniors, nesta terça-feira (15), no Morumbis. O camisa 10 sentiu um incômodo na coxa durante o jogo de ida, na Argentina, e foi preservado no clássico contra o Palmeiras. O Lance! apurou que o clube adotou um protocolo de recuperação específico pensando em ter o atacante à disposição para a partida decisiva.

Diante do Palmeiras, Dorival Júnior também optou por poupar boa parte do elenco justamente de olho no confronto com os argentinos. O Tricolor perdeu o jogo de ida por 1 a 0 e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

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Com isso, a tendência é que o São Paulo vá a campo com força máxima no Morumbis. Jonathan Calleri, porém, é desfalque certo. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo na partida de ida e está suspenso. Para ocupar a vaga no ataque, Gustavo Santana é o principal candidato.

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Luciano comemora o gol da vitória do São Paulo sobre o Atético-MG
Luciano comemorando o gol da vitória do São Paulo sobre o Atético-MG (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto / São Paulo FC)

Veja provável escalação do São Paulo

Um provável São Paulo pode ser formado por Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Gustavo Santana.

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