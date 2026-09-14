Com time reserva, Boca vence antes de encarar o São Paulo
Boca tem longo período de invencibilidade
Antes de enfrentar o São Paulo na Copa Sul-Americana, o Boca Juniors venceu o Central Córdoba por 3 a 1 na noite de sexta-feira (11), na Bombonera, pela 9ª rodada da Zona A do Torneo Clausura. O time foi a campo com um time reserva, assim como o Tricolor na derrota para o Palmeiras, por 2 a 0, no sábado.
Rodolfo Arruabarrena promoveu nove mudanças em relação ao time que começou o duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, justamente para preservar titulares.
Ángel Romero abriu o placar aos cinco minutos, aproveitando cruzamento rasteiro de Lautaro Blanco pela esquerda para completar para o gol. Aos 11, Enner Valencia ampliou a vantagem.
O paraguaio voltou a marcar no segundo tempo, aos 11 minutos, desta vez em um chute de fora da área. Com dois gols e uma assistência, Romero foi eleito o melhor jogador da partida. Martín Cuitiño descontou aos 44 da etapa final.
O gol de Valencia também teve um peso histórico. Aos 36 anos, o atacante marcou pela primeira vez pelo Boca Juniors após sete partidas pelo clube. Além disso, foi o primeiro gol de um equatoriano na história do Boca.
O Boca entrou em campo com Brey; Gorosito, Figal, Pellegrino e Lautaro Blanco; Belmonte, Alarcón e Palacios; Villa, Valencia e Romero. Yael Falcón Pérez foi o árbitro da partida.
São Paulo x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações
Como fica a situação do Boca?
Com a vitória, o Boca chegou a 14 pontos em 27 disputados, com três vitórias, cinco empates e uma derrota. Subiu ao quinto lugar da Zona A e ficou a três pontos de Vélez e Defensa y Justicia, líderes da chave. Porém, um outro dado preocupa o São Paulo: já são doze jogos sem derrotas.
São Paulo e Boca Juniors se enfrentam nesta 15 de setembro, às 21h30 no Morumbis, pela quartas de final da Copa Sul-Americana.
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