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Suposto áudio vazado de presidente do São Paulo revela novo prazo para pagamento

Tricolor não cumpriu prazos para pagamento dos direitos de imagem

PorGabriel de Britto SilvaIzabella Giannola
São Paulo (SP)
02/09/2026 12:52
Atualizado há 2 minutos
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Presidente aguarda confirmação do Conselho Deliberativo sobre proposta de nova gestora de ingressos (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)
Presidente aguarda resposta do conselho sobre proposta da Ticketmaster (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

A situação financeira do São Paulo ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (1). De acordo com o Estadão, houve um suposto novo vazamento de um áudio de Harry Massis, presidente do clube, em que ele reforçou a necessidade de aprovação do contrato com a Ticketmaster.

A equipe do Lance! entrou em contato com a assessoria do São Paulo e, até o momento, não houve confirmação de qualquer conteúdo vazado, como foi previamente noticiado pelo Estadão.

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Relação Ticketmaster, Massis e São Paulo

A aprovação é vista como fundamental pelo presidente do São Paulo, para que consiga colocar as contas em dia. O contrato prevê a antecipação de R$ 140 milhões ao clube, valor que seria utilizado para quitar dívidas com jogadores e outras pendências relacionadas ao fluxo de caixa.

No suposto áudio vazado, Harry Massis teria confirmado a necessidade da conclusão de contrato com a nova gestora de ingressos:

- Eu preciso que vocês ajudem a fazer o presidente do CD (Conselho Deliberativo) colocar na pauta para ser votado. Porque, se segurar e não for votado, não vamos cumprir nada. Não vai ter dinheiro para pagar nada, tá? Entendeu? Tem muita gente bocuda que fala o que não deve falar e cai sobre a minha pessoa.

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Suposto áudio vazado de Massis revela necessidade de acordo entre São Paulo e Ticketmaster (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).
Suposto áudio vazado de Massis revela necessidade de acordo entre São Paulo e Ticketmaster (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

Novo prazo de pagamento dos direitos de imagem

O São Paulo já havia prometido aos jogadores que colocaria os direitos de imagem atrasados em dia até o início de agosto, mas não conseguiu cumprir o prazo. Agora, a diretoria trabalha com a meta de quitar os valores até o fim de setembro. No início de julho, dirigentes do futebol, entre eles Sergio Pimenta, diretor financeiro, se reuniram com o elenco e estabeleceram o primeiro prazo. Os atletas demonstraram compreensão diante da situação financeira do clube.

O planejamento, porém, dependia justamente da aprovação do contrato com a Ticketmaster. Como o acordo ainda não foi votado pelo Conselho Deliberativo, o São Paulo permaneceu com pendências até então.

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No início do ano, Massis também fez um acordo para quitar dívidas antigas deixadas pela gestão de Julio Casares, com pagamento parcelado ao longo de 2026. Em julho, o ex-jogador e diretor esportivo Rafinha confirmou que o clube vinha cumprindo esse compromisso, mas admitiu a existência de atrasos nos direitos de imagem.

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Conselho Deliberativo cria comissão de votos no São Paulo

Diante da importância e da urgência do assunto, o presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres, determinou a criação de uma comissão para analisar o contrato com a Ticketmaster. O grupo será formado pelos conselheiros Daurio Speranzini, Flavio Marques, Daniel Fonseca e Marcel Bonilha.

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O contrato foi recebido pela Secretaria dos Conselhos em 27 de agosto. No dia seguinte, a NewC, empresa que também participou do processo de escolha, apresentou uma manifestação com questionamentos sobre as regras da concorrência, o acesso às informações e a condução das negociações.

Entre as alegações apresentadas pela empresa estão o recebimento de versões diferentes do instrumento de concorrência, a falta de resposta a uma proposta atualizada e uma exigência comercial que, segundo a NewC, estaria condicionada a regras estabelecidas pela controladora de uma empresa concorrente.

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Esses pontos serão analisados pela comissão, que também deverá avaliar os documentos apresentados e ouvir os envolvidos para esclarecer as questões levantadas. A criação do grupo, neste momento, não representa uma conclusão sobre eventuais irregularidades no processo ou sobre a aprovação do contrato.

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