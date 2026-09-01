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Conselho do São Paulo votará acordo com Ticketmaster; veja detalhes

Ticketmaster seria o intermédio da venda de ingressos no Morumbis

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
01/09/2026 11:42
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Torcida do São Paulo no Morumbis (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Empresa anteciparia um valor milionário ao São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Olten Ayres, recebeu todo o contrato do São Paulo com a Ticketmaster. A partir de agora, tem a responsabilidade de convocar a reunião que definirá a aprovação ou reprovação da parceria. A Ticketmaster será a nova bilheteria do São Paulo, substituindo a Total Acesso, que faz o intermédio atual da venda de ingressos dos jogos no Morumbis.

O acerto prevê uma antecipação de recursos financeiros para o clube, de R$ 140 milhões ao clube, montante que será utilizado para quitar dívidas de curto prazo.

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Caso seja aprovada, a parceria entre São Paulo e Ticketmaster terá início em 1º de janeiro de 2027, com a gestão da bilheteria.

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A Ticketmaster é uma das maiores empresas do mundo no setor de bilheteria e gestão de ingressos para eventos. Ela pertence ao grupo Live Nation Entertainment e atua em shows, festivais, eventos esportivos, teatros e outras atrações ao redor do mundo.

Torcedores do São Paulo no Morumbis em jogo noturno
Torcida do São Paulo no Morumbis (Foto: Ciete Silvério / saopaulofc.net)

O que representa a mudança para o São Paulo?

Ao assinar com a Ticketmaster, o São Paulo substitui a operação com a Total Acesso, que detém a intermediação atualmente. A mudança representa uma alteração importante na operação comercial do clube. Porém, como dito, ainda não existem oficializações que dizem respeito a valores ou repatriação de custos.

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Apesar do avanço nas negociações, o acordo não é unanimidade dentro do clube e divide opiniões entre conselheiros e pessoas ligadas ao São Paulo, segundo o Lance! tem apurado desde o início das conversas. Um dos principais pontos levantados é a concentração de operações ligadas ao Morumbis em empresas do mesmo grupo.

A Ticketmaster pertence à Live Nation Entertainment, grupo que também controla a Live Nation, empresa responsável pelos principais shows realizados no Morumbis por meio do contrato firmado com o São Paulo. Caso a parceria seja oficializada, o mesmo conglomerado passará a atuar tanto na realização dos grandes eventos quanto na venda de ingressos para as partidas do Tricolor.

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