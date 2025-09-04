Entenda por que Luan ficou no São Paulo mesmo com propostas de Botafogo e Fortaleza

O último dia da janela de transferências foi movimentado para Luan, volante do São Paulo. O jogador entrou na mira de times como Botafogo e Fortaleza, mas permaneceu no Tricolor. O Lance! apurou os bastidores da negociação.

A reportagem confirmou que o "fico" de Luan no São Paulo se deu a uma falta de acordo entre as equipes. Desta forma, seguirá no Tricolor Paulista, time no qual foi formado. No Botafogo e no Fortaleza, a proposta era de um empréstimo com opção de compra, o que não caminhou.

O L! apurou que Luan teria ficado extremamente lisonjeado após receber ofertas, entendendo que isso é um sinal do mercado que o trabalho está sendo reconhecido, mas segue trabalhando. Inclusive, treinou em casa em todo período de folga nesta Data Fifa.

Luan voltou a ser relacionado com Hernán Crespo, após um começo de ano complicado.

No começo da temporada, a expectativa era de que Luan não fosse mais aproveitado pelo São Paulo. Desde o retorno do empréstimo ao Vitória, o volante não havia entrado em campo. Após a eliminação no Campeonato Paulista, ainda sob o comando de Luis Zubeldía, ele voltou a treinar com o elenco, mas seguia sem ser relacionado. A oportunidade de atuar novamente surgiu apenas em julho.

Luan tem uma rotina intensa de treinos no São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)

Luan é visto como exemplo de dedicação no São Paulo

Mesmo com todo episódio vivido por Luan no começo do ano, o jogador é visto como exemplo de dedicação dentro do São Paulo. O Lance! apurou que, mesmo afastado, treinava todos os dias. Além disso, o volante tem uma equipe que o acompanha.

O jogador tem uma rotina intensa de treinos, que conta com nutricionista, personal trainer e uma terapeuta pessoal.