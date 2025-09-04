menu hamburguer
São Paulo

Entenda por que Luan ficou no São Paulo mesmo com propostas de Botafogo e Fortaleza

Luan foi bastante visado no último dia de janela de transferências do São Paulo

Luan São Paulo
imagem cameraJogador foi sondado por Botafogo e Fortaleza (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 04/09/2025
10:57
  • Matéria
  • Mais Notícias

O último dia da janela de transferências foi movimentado para Luan, volante do São Paulo. O jogador entrou na mira de times como Botafogo e Fortaleza, mas permaneceu no Tricolor. O Lance! apurou os bastidores da negociação.

continua após a publicidade

A reportagem confirmou que o "fico" de Luan no São Paulo se deu a uma falta de acordo entre as equipes. Desta forma, seguirá no Tricolor Paulista, time no qual foi formado. No Botafogo e no Fortaleza, a proposta era de um empréstimo com opção de compra, o que não caminhou.

O L! apurou que Luan teria ficado extremamente lisonjeado após receber ofertas, entendendo que isso é um sinal do mercado que o trabalho está sendo reconhecido, mas segue trabalhando. Inclusive, treinou em casa em todo período de folga nesta Data Fifa.

continua após a publicidade

Luan voltou a ser relacionado com Hernán Crespo, após um começo de ano complicado.

No começo da temporada, a expectativa era de que Luan não fosse mais aproveitado pelo São Paulo. Desde o retorno do empréstimo ao Vitória, o volante não havia entrado em campo. Após a eliminação no Campeonato Paulista, ainda sob o comando de Luis Zubeldía, ele voltou a treinar com o elenco, mas seguia sem ser relacionado. A oportunidade de atuar novamente surgiu apenas em julho.

Luan - São Paulo
Luan tem uma rotina intensa de treinos no São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)

Luan é visto como exemplo de dedicação no São Paulo

Mesmo com todo episódio vivido por Luan no começo do ano, o jogador é visto como exemplo de dedicação dentro do São Paulo. O Lance! apurou que, mesmo afastado, treinava todos os dias. Além disso, o volante tem uma equipe que o acompanha.

continua após a publicidade

O jogador tem uma rotina intensa de treinos, que conta com nutricionista, personal trainer e uma terapeuta pessoal.

