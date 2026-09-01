Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Profeta de volta? Hernanes retorna ao CT do São Paulo

Ex-jogador estará no SuperCT acompanhando o São Paulo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
01/09/2026 14:45
Favorite o Lance! no Google
Hernanes
Hernanes retornou ao São Paulo em 2017 (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Hernanes está de volta ao centro de treinamento do São Paulo. "Profeta", o jogador foi essencial para livrar o time do rebaixamento em 2017. Agora, em um momento extremamente delicado do Tricolor na temporada, o ex-jogador volta ao CT.

Desta vez, para acompanhar os treinamentos de Dorival Júnior. Hernanes está realizando alguns cursos voltados para o esporte. Então, esses dias no SuperCT seriam uma espécie de "imersão". O ex-jogador não deve influenciar nos trabalhos, mas sim acompanhar o dia a dia. Atualmente, Hernanes mora na Itália, mas foi comandado por Dorival Júnior em 2017.

continua após a publicidade
hernanes pelo São Paulo
Hernanes pelo São Paulo (Foto: Divulgação)

Relembre como foi a história de Hernanes em 2017

Hernanes voltou ao São Paulo em julho de 2017, emprestado pelo Hebei China Fortune, e encontrou o clube em 18º lugar. Foram 14 rodadas do clube na zona de rebaixamento, em um ano no qual este assunto era extremamente debatido.

Hernanes disputou 19 partidas no Brasileirão e marcou 9 gols. Pontos estes que afastaram o perigo do time cair, pela primeira vez na história, para a segunda divisão. E atualmente, é possível fazer uma comparação com o momento do Tricolor nesta temporada.

continua após a publicidade

Treinador precisa ter sido jogador? Lance! entrevista Autuori no Dia do Educador Físico

Dorival Júnior foi quem assumiu o São Paulo no meio da campanha de 2017 e comandou a arrancada com o Hernanes em campo. Só que o papel se inverteu. Agora, após um jejum de meses sem vencer no Brasileirão, quer confiar na arrancada do time na tabela. Se antes, o Profeta chegou como uma figura que livrou o time do rebaixamento, hoje é visto pela diretoria como uma forma de servir como inspiração durante este período acompanhando os treinos no SuperCT.

O São Paulo está na 11ª colocação, com 30 pontos. A equipe enfrenta o Atlético-MG no sábado, pelo Brasileirão, no Morumbis.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Sabino amplia para o São Paulo em duelo contra o Bolívar (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

São Paulo

Dinheiro da Ticketmaster pode pagar atrasados do elenco do São Paulo

Há 2 horas
Torcida do São Paulo no Morumbis (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

São Paulo

Conselho do São Paulo votará acordo com Ticketmaster; veja detalhes

Há 3 horas
Paulo Autuori pelo Fortaleza

Futebol Nacional

Treinador precisa ter sido jogador? Lance! entrevista Autuori no Dia do Educador Físico

Há 8 horas
Gustavo Santana comemorando gol pelo São Paulo

São Paulo

Gustavo Santana: os bastidores da ascensão no São Paulo

Há 21 horas
Paulinho em anúncio português

São Paulo

Paulinho anunciado no Toreense, e São Paulo fixa valor milionário

Há 1 dia
Lucas Miranda pelo São Paulo

São Paulo

São Paulo estreia no Mundial Sub-17 com filho de Miranda em campo

Há 1 dia
Mais LANCE!
São Paulo

São Paulo tem semana 'tranquila' para tentar embalar no Brasileirão; veja a programação

Iago, jogador do São Paulo

Iago alcança sequência no São Paulo e agradece apoio da torcida em casa: '12° jogador'

Dorival Júnior, técnico do São Paulo, durante partida contra o Bragantino.

Dorival celebra alívio com vitória do São Paulo e elogia Gustavo Santana

Gustavo Santana comemora gol marcado pelo São Paulo

Terapia e conversa com veteranos do São Paulo: Gustavo Santana abre o jogo sobre vaga de titular

Iago Borduchi jogador do Sao Paulo durante partida contra o Bragantino no estadio Morumbis.

Dê suas notas: avalie as atuações em São Paulo x RB Bragantino

Luciano, do São Paulo, comemora gol durante a partida contra o Red Bull Bragantino.

Luciano iguala marca de Careca e desabafa sobre crise no São Paulo

São Paulo x Bragantino

São Paulo bate o RB Bragantino e volta a vencer no Brasileirão após quatro meses

Daronco apitando São Paulo e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro

Decisão de Daronco divide opiniões em São Paulo x Bragantino: 'Perdido'

Luciano comemorando gol em São Paulo e Bragantino

Veja gols em São Paulo x Bragantino: Luciano e Gustavo Santana marcam

Dorival Jr. durante duelo entre São Paulo e Bolívar

Sem Calleri, Dorival muda a escalação do São Paulo contra o RB Bragantino

Últimos cinco encontro entre as equipes contou com duas 2 vitórias para cada lado e um empate (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Domínio amplo; confira o histórico de São Paulo x Bragantino

Onde assistir a partida entre São Paulo e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão (Arte / Lance!)

São Paulo x Bragantino: onde assistir, horário e prováveis escalações

Elenco do São Paulo reunido contra a Chapecoense

Crise no futebol aumenta pressão política no São Paulo às vésperas da eleição