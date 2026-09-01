Profeta de volta? Hernanes retorna ao CT do São Paulo

Hernanes está de volta ao centro de treinamento do São Paulo. "Profeta", o jogador foi essencial para livrar o time do rebaixamento em 2017. Agora, em um momento extremamente delicado do Tricolor na temporada, o ex-jogador volta ao CT.

Desta vez, para acompanhar os treinamentos de Dorival Júnior. Hernanes está realizando alguns cursos voltados para o esporte. Então, esses dias no SuperCT seriam uma espécie de "imersão". O ex-jogador não deve influenciar nos trabalhos, mas sim acompanhar o dia a dia. Atualmente, Hernanes mora na Itália, mas foi comandado por Dorival Júnior em 2017.

continua após a publicidade

Hernanes pelo São Paulo (Foto: Divulgação)

Relembre como foi a história de Hernanes em 2017

Hernanes voltou ao São Paulo em julho de 2017, emprestado pelo Hebei China Fortune, e encontrou o clube em 18º lugar. Foram 14 rodadas do clube na zona de rebaixamento, em um ano no qual este assunto era extremamente debatido.

Hernanes disputou 19 partidas no Brasileirão e marcou 9 gols. Pontos estes que afastaram o perigo do time cair, pela primeira vez na história, para a segunda divisão. E atualmente, é possível fazer uma comparação com o momento do Tricolor nesta temporada.

continua após a publicidade

Treinador precisa ter sido jogador? Lance! entrevista Autuori no Dia do Educador Físico

Dorival Júnior foi quem assumiu o São Paulo no meio da campanha de 2017 e comandou a arrancada com o Hernanes em campo. Só que o papel se inverteu. Agora, após um jejum de meses sem vencer no Brasileirão, quer confiar na arrancada do time na tabela. Se antes, o Profeta chegou como uma figura que livrou o time do rebaixamento, hoje é visto pela diretoria como uma forma de servir como inspiração durante este período acompanhando os treinos no SuperCT.

O São Paulo está na 11ª colocação, com 30 pontos. A equipe enfrenta o Atlético-MG no sábado, pelo Brasileirão, no Morumbis.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.