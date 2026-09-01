Dinheiro da Ticketmaster pode pagar atrasados do elenco do São Paulo
Acordo será votado pelo Conselho Deliberativo
O São Paulo encaminhou o contrato com a Ticketmaster ao Conselho Deliberativo e trabalha com a possibilidade de antecipar os R$ 140 milhões previstos no acordo. O valor, porém, ainda depende da aprovação dos conselheiros para ser liberado.
Entre as possibilidades discutidas internamente está a utilização de parte desse montante para colocar em dia os pagamentos referentes aos direitos de imagem dos jogadores. O clube atravessa atrasos nesta área, com pendências que variam de acordo com cada atleta. Caso o acordo com a Ticketmaster seja aprovado, esse poderia ser um dos destinos do dinheiro antecipado, mas ainda não há uma definição, justamente porque a operação depende da votação.
No início de julho, a diretoria de futebol se reuniu com os jogadores, com a presença do diretor financeiro Sergio Pimenta. Na ocasião, a intenção era encontrar uma forma de quitar as pendências em um prazo mais curto. O objetivo, no entanto, não foi alcançado e os atrasos continuam sendo discutidos internamente.
A situação também chegou às arquibancadas. Recentemente, torcidas organizadas do São Paulo publicaram manifestações cobrando a diretoria pelos pagamentos pendentes ao elenco, aumentando a pressão sobre o clube para resolver a questão financeira.
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Entenda como seria o acordo com a Ticketmaster
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A Ticketmaster é uma das maiores empresas do mundo no setor de bilheteria e gestão de ingressos para eventos. Ela pertence ao grupo Live Nation Entertainment e atua em shows, festivais, eventos esportivos, teatros e outras atrações ao redor do mundo.
Caso seja aprovada, a parceria entre São Paulo e Ticketmaster terá início em 1º de janeiro de 2027, com a gestão da bilheteria.
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