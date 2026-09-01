Olten cria comissão para analisar contrato da Ticketmaster no São Paulo

O presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Olten Ayres de Abreu Júnior, criou uma comissão especial para analisar os questionamentos relacionados ao processo que levou à escolha da Ticketmaster como nova fornecedora de ingressos do clube. A iniciativa tem como objetivo esclarecer as dúvidas levantadas, analisar as condições da contratação e fornecer subsídios para a decisão dos conselheiros.

A comissão será formada pelos conselheiros Daurio Speranzini Junior, Flavio Angerami Marques Junior, Daniel Dinis Fonseca e Marcel de Siqueira Bonilha. O grupo trabalhará em regime de urgência e deverá analisar os documentos e os esclarecimentos relacionados ao processo.

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O contrato foi recebido pela Secretaria dos Conselhos em 27 de agosto. No dia seguinte, a NewC, empresa que também participou do processo de escolha, apresentou uma manifestação com questionamentos sobre as regras da concorrência, o acesso às informações e a condução das negociações.

Olten convocou comissão para discutir contrato com a Ticketmaster (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Entre as alegações apresentadas pela empresa estão o recebimento de versões diferentes do instrumento de concorrência, a falta de resposta a uma proposta atualizada e uma exigência comercial que, segundo a NewC, estaria condicionada a regras estabelecidas pela controladora de uma empresa concorrente.

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Esses pontos serão analisados pela comissão, que também deverá avaliar os documentos apresentados e ouvir os envolvidos para esclarecer as questões levantadas. A criação do grupo, neste momento, não representa uma conclusão sobre eventuais irregularidades no processo ou sobre a aprovação do contrato.

A análise ganha ainda mais relevância diante do cenário financeiro enfrentado pelo São Paulo. O acordo com a Ticketmaster envolve receitas importantes para o clube e, por isso, a avaliação deverá considerar não apenas as condições comerciais, mas também custos, garantias, obrigações e possíveis impactos financeiros da contratação.

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A comissão terá a função de reunir essas informações e apresentar elementos para que o Conselho Deliberativo possa tomar uma decisão fundamentada sobre o contrato. A intenção é garantir que os conselheiros tenham acesso às condições do acordo e aos possíveis riscos antes da votação.

Caso seja aprovada, a parceria entre São Paulo e Ticketmaster terá início em 1º de janeiro de 2027, com a gestão da bilheteria.

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O que representa a mudança para o São Paulo?

Ao assinar com a Ticketmaster, o São Paulo substitui a operação com a Total Acesso, que detém a intermediação atualmente. A mudança representa uma alteração importante na operação comercial do clube. Porém, como dito, ainda não existem oficializações que dizem respeito a valores ou repatriação de custos.

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Apesar do avanço nas negociações, o acordo não é unanimidade dentro do clube e divide opiniões entre conselheiros e pessoas ligadas ao São Paulo, segundo o Lance! tem apurado desde o início das conversas. Um dos principais pontos levantados é a concentração de operações ligadas ao Morumbis em empresas do mesmo grupo.

A Ticketmaster pertence à Live Nation Entertainment, grupo que também controla a Live Nation, empresa responsável pelos principais shows realizados no Morumbis por meio do contrato firmado com o São Paulo. Caso a parceria seja oficializada, o mesmo conglomerado passará a atuar tanto na realização dos grandes eventos quanto na venda de ingressos para as partidas do Tricolor.

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