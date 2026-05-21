São Paulo rescinde com Dória; entenda se clube terá de pagar multa

O São Paulo confirmou a rescisão contratual do zagueiro Dória, que havia solicitado sua saída ao clube após receber ataques nas redes sociais por falhas cometidas em jogos do Tricolor. A reportagem do Lance! havia adiantado o pedido o pedido do defensor e faltava apenas a confirmação por parte da equipe. O jogador tinha contrato até o fim de 2027.

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No texto publicado pelo São Paulo, o clube afirma que Dória comunicou à diretoria seu desejo de deixar o Tricolor na reapresentação do elenco na tarde de quarta-feira, após o empate por 1 a 1 com Millionarios-COL, pela Sul-Americana. Nesta partida, o zagueiro cometeu uma falha no gol do adversário, além de um pênalti, desperdiçado pelo rival.

Ainda no texto, o São Paulo afirma que os dirigentes buscaram alternativas para manter Dória integrado ao clube, mas o zagueiro foi firme no pedido e manteve a posição de deixar o Tricolor. Diante do cenário, a equipe chegou a um acordo com o staff do jogador, formalizou a rescisão contratual e o defensor abriu mão de todos os valores relativos ao seu vínculo contratual.

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Dessa forma, o São Paulo não precisará desembolsar nada na saída de Dória. O clube agradeceu o zagueiro pelo período jogado e pela dedicação durante sua segunda passagem na equipe. No fim do comunicado, o Tricolor ainda se solidarizou com o atleta diante dos ataques sofridos por ele e por familiares nas redes sociais.

Dória foi apresentado pelo São Paulo em janeiro de 2026 e chegou para sua segunda passagem pelo Tricolor uma década depois de atuar pelo clube. Desta vez, disputou apenas 11 jogos pelo Tricolor e marcou um gol. O jogador fez a maior parte da sua carreira no futebol mexicano, com as camisas do Santos Laguna e Atlas. Mas também atuou pelo Olympique de Marselha, na França, Granada, na Espanha, e Yeni Malatyaspor, da Turquia.

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Entenda os ataques à Dória

O jogador sofreu ofensas nas redes sociais após duas falhas sequenciais em jogos do São Paulo na última semana. Diante do Fluminense, no último sábado, pelo Brasileirão, o defensor errou um passe na saída de bola do São Paulo e resultou no segundo gol do tricolor carioca.

A segunda partida foi contra o Millonarios, pela Sul-Americana, em que Dória cometeu duas falhas no empate por 1 a 1.O zagueiro afastou mal uma bola que terminou em gol do time colombiano, além de um pênalti cometido na reta final de jogo, mas que foi desperdiçado pelo adversário.

Leia o comunicado do São Paulo na rescisão de Dória

O São Paulo Futebol Clube comunica a rescisão contratual com o zagueiro Dória. O jogador, que iniciou sua segunda passagem no começo desta temporada, tinha vínculo com o Tricolor até o final de 2027.

Na reapresentação do elenco após o duelo contra o Millonarios-COL, na tarde de quarta-feira (20), no SuperCT, o defensor procurou a Diretoria de Futebol e solicitou o seu desligamento do clube motivado por questões pessoais.

Os representantes do São Paulo dialogaram com o jogador e avaliaram alternativas, mas o atleta reiterou sua decisão de forma definitiva.

Com isso, o clube e o estafe do jogador alinharam a rescisão contratual, com o atleta abrindo mão de todos os valores relativos ao seu contrato.

O São Paulo Futebol Clube agradece ao jogador pela dedicação demonstrada durante sua segunda passagem e reforça seu apoio e solidariedade neste momento.

Erico Leonan / São Paulo FC

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