Ainda sem Wendell, São Paulo perde laterais e reposições se tornam urgência

Na reta final de 2024, o São Paulo perdeu duas peças importantes para as duas laterais do seu elenco. Negociado com o Southampton desde julho, quando assinou um pré-contrato, Welington já era uma peça que necessitaria de reposição. Após o fim da temporada, Rafinha, do lado direito, não renovou contrato, se despediu do clube e mais uma substituição será necessária. O primeiro nome seria Wendell, que chegaria com status de titular na esquerda, mas as negociações com o Porto estão travadas no momento.

Clube e jogador já estão acertados para sua vinda neste começo de ano, mas o time português insiste em uma compensação financeira para negociar o atleta, enquanto São Paulo tenta driblar a pedida. Enquanto não confirma a chegada do jogador, o time de Luis Zubeldía pode iniciar a temporada 2025 com menos atletas no setor mais caótico da equipe neste ano.

A lateral esquerda é mais complexa. Welington já não atuava pelo time há alguns meses após ter uma lesão na coxa e saiu do cube sem reestrear. O jovem Patryck Lanza viveu boa fase quando ganhou suas primeiras oportunidade no time, mas teve uma séria lesão no clássico contra o Palmeiras e também passou a desfalcar a equipe. O norte-irlandês Jamal Lewis chegou para assumir a vaga, mas não deu conta do recado e pouco foi usado por Zubeldía, que chegou a improvisar na posição.

Sabino, Liziero e até Rafinha atuaram no setor como substitutos na posição. Lanza retornou de lesão, mas também não emendou sequência como titular. Neste começo de 2025, o técnico argentino já não poderá contar com Rafinha, que não estendeu seu vínculo e já foi anunciado como reforço do Coritiba.

Liziero também não teve seu contrato renovado (que vai até junho) e pode ser mais um nome a deixar o clube. O zagueiro Sabino e o jovem lateral, Patryck Lanza, são as opções para a posição até então.

Jamal Lewis também não ficará. Apesar de ter contrato até o meio do ano, sofreu uma lesão no tornozelo na reta final da atual temporada e retornará ao Newcastle. O mau desempenho somado à lesão afastaram qualquer chance de continuidade do atleta na equipe.

Do lado direito, Igor Vinicius assumiu a titularidade inquestionável da posição, mas o Tricolor não tem, por enquanto, uma peça de reposição para o jogador. Em 2023, o lateral sofreu com duas cirurgias de pubalgia e passou o ano inteiro fora, período em que Rafinha teve sua maior sequência como titular no São Paulo. Desta vez, o elenco principal do São Paulo ainda não conta com outro nome para reforçar a posição.

Com a chegada de Oscar definida, que carrega o status de principal contratação do ano no São Paulo, a diretoria deverá tentar solucionar os problemas nas laterais. O próprio presidente Julio Casares entende que é uma prioridade reforçar essas posições.

A estreia da equipe será no dia 12 de janeiro, quando enfrenta o Cruzeiro pela FC Series, na Flórida, Estados Unidos, em amistoso de pré-temporada. No dia 15, duela contra o Flamengo. A delegação do Tricolor viaja no dia 8 de janeiro para a disputa das partidas e parte dos jogadores retorna antes do segundo jogo para incorporar o elenco que disputará a segunda rodada do Campeonato Paulista.