As conversas para renovação de contrato do São Paulo com Igor Liziero não evoluíram, e o meia foi liberado para acertar sua ida para outro clube. O Tricolor e o atleta negociavam desde o final de outubro, mas não chegaram num acordo para sua permanência na equipe comandada por Luis Zubeldía.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo e Oscar definem tempo de contrato e encaminham acerto

Agora, ele analisa propostas para decidir qual será seu destino. Uma delas é a do Sport, que retorna à Série A do Brasileirão em 2025. Liziero tem contrato com o Tricolor até o final de junho de 2025.

Revelado pela base do São Paulo, o jogador de 26 anos sofreu com uma série de lesões e foi emprestado pelo clube a três times diferentes nos últimos anos: Internacional, Coritiba e Yverdon, da Suíça.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

No meio de 2024, o meia voltou ao São Paulo, disputou onze partidas sob o comando de Luis Zubeldía e marcou apenas um gol, no empate entre o Tricolor e o Criciúma por 1 a 1.