Com quase um terço do Brasileirão, chances do São Paulo conquistar o título são quase nulas

O retorno do São Paulo ao Campeonato Brasileiro após a pausa para a disputa da Copa América não foi como o torcedor esperava. Na primeira partida neste retorno de Hernán Crespo, o time foi derrotado por 2 a 0 pelo Flamengo. Desta forma, o time encerra a 13ª rodada com apenas doze pontos disputados e muito próximo da zona de rebaixamento da competição.

As estatísticas chamam atenção. Foram apenas duas vitórias até agora, com seis empates e cinco derrotas. Com praticamente um terço do Brasileirão disputado, o clube praticamente dá adeus às chances de título. Segundo projeção do Departamento de Estatísticas da Unicamp, o São Paulo tem apenas 0,059% de probabilidade de conquistar o Campeonato Brasileiro.

E a esta altura, algumas metas do São Paulo mudam. Se antes a ideia era terminar no G6, pensando em ter a classificação para disputar a Libertadores e a premiação - algo previsto até mesmo na meta orçamentária da temporada -, agora a ideia é não correr riscos de brigar na zona de rebaixamento.

Mesmo que existam equipes com campanhas piores, o Tricolor entende que uma região segura é mais do que obrigação, algo que já foi destacado até mesmo por Hernán Crespo na sua volta. O time ainda está vivo na Libertadores e na Copa do Brasil.

Virada histórica do São Paulo em 2008

Depois de viver um ciclo de glórias entre 2005 e 2007, levantando os títulos mundiais, continentais e nacionais, o São Paulo entrou no Campeonato Brasileiro de 2008 ainda impactado pela eliminação traumática na Copa Libertadores. Algumas sequências de derrotas no Brasileirão, principalmente uma em específico contra o Grêmio no segundo turno, pareciam ter dado um ponto final na briga do Tricolor pelo título. Naquele momento, o time do Morumbis somava apenas 11 pontos. Nas estatísticas da época, levantadas no material histórico do clube sobre esta temporada, eram menos de 1% de chance de ser campeão.

Então, o São Paulo iniciou uma arrancada. Depois daquela vitória contra o Grêmio, foram 18 jogos invictos, com vitórias em 12 deles. Com a chance de ser campeão no Morumbi contra o Fluminense, no dia 30 de novembro, o São Paulo viu o destino tomar outro rumo. Na véspera do jogo, faleceu Marcelo Portugal Gouvêa, ex-presidente e figura central nas conquistas recentes.

São Paulo foi campeão em 2008 após uma temporada de dúvidas (Foto: RUBENS CHIRI)

Restava apenas um jogo contra o Goiás, em jogo realizado no Estádio Bezerrão, no Distrito Federal, por conta de punição ao time goiano. Lá, o São Paulo completou sua jornada: após cobrança de falta de Rogério Ceni, Borges aproveitou o rebote e marcou o gol do título.

E em um ano que não parecia possível, o Tricolor conquistou seu sexto Campeonato Brasileiro e o primeiro tri da história do Brasileiro.