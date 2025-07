O São Paulo tem uma missão difícil nesta quarta-feira (16), em Bragança Paulista, quando vai encarar o RB Bragantino pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor não vence o Massa Bruta fora de casa desde o Campeonato Paulista de 2019, ou seja, um jejum de seis anos, e precisa dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

A última vitória como visitante já faz tanto tempo que Antony ainda estava na equipe tricolor, assim como Helinho, Hernanes e Thiago Volpi. Na ocasião, o São Paulo venceu os mandantes por 2 a 0, com gols de Pablo e Arboleda. De lá para cá, as equipes paulistas se enfrentaram em oito oportunidades na casa do Bragantino, com cinco vitórias do time da casa e três empates.

O São Paulo precisa urgentemente vencer para se distanciar da degola. Neste momento, a equipe comandada por Hernán Crespo ocupa a 15ª posição na tabela de classificação com apenas 12 pontos, um a mais que o último time do Z4.

O Massa Bruta, por sua vez, vive situação inversa, já que é o terceiro colocado com 26 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo. Se um time busca se afastar do perigo do rebaixamento, o outro está em ascensão em busca da taça do campeonato.

Veja os últimos jogos do São Paulo fora de casa:

RBB 4x2 SPFC - Brasileirão 2020;

RBB 1x0 SPFC - Brasileirão 2021;

RBB 4x3 SPFC - Paulistão 2022;

RBB 1x1 SPFC - Brasileirão 2022;

RBB 2x1 SPFC - Paulistão 2023;

RBB 0x0 SPFC - Brasileirão 2023;

RBB 1x1 SPFC - Brasileirão 2024;

RBB 1x0 SPFC - Paulistão 2025;

