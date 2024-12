Estádio da Copinha fica alagado após chuvas em São Paulo; veja

O Estádio José Ferreira Alves, localizado em Tietê, interior do Estado de São Paulo, foi completamenta alagado no último sábado (28) após fortes chuvas que assolaram a região. Casa do Comercial, o campo é uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), que começa no dia 2 de janeiro.

continua após a publicidade

+ Mudança do Palmeiras é fundamental para permanência de Abel Ferreira

Situado ao lado do rio Tietê, que transbordou devido às fortes chuvas, o estádio não possui condições, no momento, para receber partidas de futebol. A tendência é que o nível da água comece a baixar neste domingo, mas a inundação pode permanecer até a próxima segunda-feira (30).

As primeiras partidas programadas para o local serão disputadas na próxima sexta-feira (3). O Comercial de Tietê recebe o Juventude às 13h, enquanto o América-RN enfrenta o Operário de Caarapó-MS às 15h15. Ambos os duelos são válidos pelo grupo 12.

continua após a publicidade

Em nota, o clube do interior afirmou que trabalha em conjunto com a Prefeitura Municipal e a Defesa Civil para contornar a situação, mas que irá avaliar nos próximos dias a possibilidade de manter o estádio como uma das sedes da competição. A FPF (Federação Paulista de Futebol), por sua vez, não descarta uma mudança de local.

Estádio José Ferreira Alves, uma das sedes da Copinha, em Tietê, interior de São Paulo (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira nota oficial do Comercial

A Diretoria do Comercial Futebol Clube de Tietê, em parceria com a Prefeitura Municipal e a Defesa Civil da cidade, está trabalhando intensamente para acelerar o processo de revitalização do Estádio José Ferreira Alves e do gramado, após os impactos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região. Com a expectativa de redução das chuvas nos próximos dias, acreditamos que o nível do Rio Tietê deve baixar, permitindo o escoamento completo da água acumulada no estádio. Assim que possível, em conjunto com a Federação Paulista de Futebol (FPF), faremos uma análise criteriosa para determinar se o campo estará em condições adequadas para receber a primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Como medida preventiva, já elaboramos um plano emergencial para transferir os jogos para outro estádio da região, caso o campo em Tietê não reúna as condições necessárias.