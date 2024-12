Depois de uma temporada inteira afastado por uma pubalgia, que o levou a fazer duas cirurgias, o lateral direito Igor Vinícius vive uma temporada de recuperação e reafirmação como jogador do São Paulo. No ano que esteve afastado, viu o clube conquistar a inédita Copa Do Brasil e retornou no começo de 2024 com o peso de dar sequência ao bom trabalho que o experiente Rafinha, titular da campanha vitoriosa, exerceu no ano passado. Agora, o atleta está prestes a completar a marca de 200 jogos com o Tricolor.

O número expressivo pode ser carimbado já no confronto contra o Juventude nesta quarta-feira (4), pela 37ª rodada do Brasileirão. A penúltima partida do ano da equipe também marca a despedida do elenco são-paulino dos torcedores dentro de casa.

Igor Vinicius atuando pelo São Paulo. (Foto: Divulgação/São Paulo)

- Muito feliz poder atingir a marca de 200 jogos no clube do tamanho de São Paulo, a gente sabe que não é fácil e era uma meta minha para esse ano. É motivo de muito orgulho também, então espero que amanhã a gente consiga fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo - afirmou o lateral.

O São Paulo entra em campo apenas para cumprir regulamento, já que não disputa mais nada na competição. Sexto colocado com 59 pontos, o Tricolor já está garantido na fase de grupos da Libertadores. Entretanto, Igor Vinícius não imagina uma despedida sem os três pontos no ano de sua retomada na carreira.

- Sempre é um privilégio jogar no MorumBis com o apoio do nosso torcedor, sempre nos apoiando durante toda a temporada. A gente conseguiu o nosso objetivo, que era a vaga direta para a Libertadores, mas obviamente esperamos terminar com o ano bem do lado do nosso torcedor e com vitória - completou.

Após ter disputado apenas os dois primeiros jogos do time em 2023, Igor voltou a ser peça fundamental no São Paulo e viu com Zubeldía a chance de reconquistar seu lugar no time titular. Com a exceção do ano passado, o atleta manteve a marca de mais de 40 jogos disputados na temporada, como aconteceu em 2021 (40 jogos) e 2022 (48 jogos). Neste ano, entrou em campo 45 vezes e distribuiu quatro assistências.

A bola rola para São Paulo x Juventude às 18h. O time gaúcho ainda está ameaçado pelo rebaixamento e entra em campo com a missão de vencer e escapar de vez do Z4. Caso empate, depende ainda dos resultados de Fluminense, Bragantino e Criciúma para definir o cenário da última rodada. Depois do Juventude, o Tricolor vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo no Nilton Santos.