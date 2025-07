Torcedores resgatam fala de Ceni sobre Pedro no Flamengo: ‘Desrespeitoso’

A polêmica declaração do técnico Filipe Luís sobre o atacante Pedro, do Flamengo, segue repercutindo nas redes sociais. Horas depois da coletiva, torcedores resgataram uma coletiva de Rogério Ceni, quando era técnico do Rubro-Negro, falando sobre o comportamento do atacante.

Rogério Ceni, hoje técnico do Bahia, treinou Pedro no Flamengo na temporada 2020. No clube, ele conquistou o Campeonato Brasileiro no Morumbi, estádio onde se consagrou como jogador do São Paulo.

Depois das polêmicas envolvendo Pedro, do Flamengo, os torcedores começaram a lembrar algumas situações que aconteceram em anos anteriores. Uma delas foi uma coletiva de Rogério Ceni, que o treinador faz um desabafo sobre o atacante ter ficado bravo ao ser substituído.

- Fico triste. Acho desrespeitoso, Não só comigo, mas tmabém com o atleta que vai entrar, com o clube, enfim. Não é muito da característica do Pedro - Começou Ceni.

Veja a fala completa de Ceni sobre o comportamento de Pedro no Flamengo

Narrador da Flamengo TV é direto sobre o assunto

O jornalista João Guilherme analisou o embate interno entre o atacante Pedro e o Flamengo. Segundo o narrador da Flamengo TV, o técnico Filipe Luis foi bem na exposição do caso, que é delicado e apontou dois caminhos para a solução do imbróglio: uma saída do camisa 9 ou a recuperação dele dentro do clube. Em um vídeo publicado no YouTube na noite do último sábado (11), ele comentou sobre o caso.

— Nós presenciamos, no Maracanã, uma entrevista histórica de Filipe Luís. Uma entrevista que, quando começou e veio a pergunta sobre Pedro, parou tudo, ficou todo mundo estático, de boca aberta, ouvindo as palavras firmes do Filipe Luís. Eu vou dizer um negócio para vocês, eu trabalho no jornalismo esportivo há 36 anos e não me lembro de um treinador falar assim de um jogador publicamente. Pode ter até acontecido, mas eu, desta forma que vi hoje, não me lembro e é por isso que eu reputo que a entrevista do Filipe Luis foi histórica — iniciou o narrador.

Na continuidade do vídeo, João Guilherme relembra a polêmica envolvendo Pedro e o preparador físico Pablo Fernández. Em 2023, o atacante foi agredido pelo membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli. Na época, o jogador relatou que sofria covardia psicológica no trabalho com a equipe do treinador argentino.

— Eu vou dar minha opinião sobre o assunto: se o Filipe Luis fez isso, é por que de fato a situação é grave., é porque a coisa chegou num ponto insuportável. E, na minha avaliação, foi uma tentativa de salvar o Pedro (...) Então ele foi e deu uma porrada no Pedro que doeu muito mais do que aquela que ele levou do preparador físico lá em Belo Horizonte (em 2023) — afirmou.

Segundo o narrador, Pedro deveria se manifestar sobre o caso, já que foi acusado publicamente pelo treinador. No vídeo, João Guilherme ressaltou que o treinador deixou as portas da equipe abertas para o atacante, mas que a saída do clube também pode vir a se tornar um caminho para o jogador.

— Como naquela vez, não se fala do jogo, não se fala da atuação extraordinária do Flamengo sem Pedro. Gente, só tem um caminho agora: primeiro, eu acho que, sinceramente, o Pedro tem que falar, tem que se manifestar, tem que dar o lado dele da história, afinal de contas, ele foi citado diversas vezes, acusado de mutas coisa, então o Pedro tem que falar. E aí são dois caminhos que se abrem: ou o Pedro sai do Flamengo, esperar aparecer uma proposta ou ele busca a recuperação, que, aliás, o Filipe, mais de uma vez na coletiva, abriu espaço para isso — completou.