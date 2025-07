Com muito desânimo, Milton Neves garante que "pelo menos um grande de São Paulo" vai ser rebaixado no Brasileirão 2025, e vê possibilidade de mais um clube acompanhar a queda. Ao analisar o desempenho recente dos clubes paulistas, o jornalista não descarta São Paulo, Santos e Corinthians da briga contra o rebaixamento e analisa;

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Mas em 2025, meus amigos, a coisa está ainda mais feia! Santos, Corinthians e São Paulo parecem decididos a testar os nervos de seus torcedores. Por isso, por mais que ainda seja cedo para cravar, a cada rodada parece mais real a chance de pelo menos um gigante paulista cair. Ou dois, quem sabe? - declarou.

Confira as análises individuais do jornalista;

Santos🐟 (16º colocado no Brasileirão)

"O Peixe, por exemplo, vive nesse limbo desde o início do Brasileirão. Saiu do Z-4 no apagar das luzes da primeira fase, mas ainda é difícil acreditar em reação sólida".

continua após a publicidade

São Paulo ⚫🔴⚪ (15º colocado no Brasileirão)

"Já o Tricolor passou boa parte do campeonato à beira do abismo. E, para piorar, a reestreia de Hernán Crespo mostrou que a tão prometida retomada no segundo semestre talvez não passe de um devaneio".

Corinthians⚓ (11º colocado no Brasileirão)

"A derrota para o Bragantino dentro da Neo Química Arena acendeu o alerta vermelho. A próxima rodada é cruel: encara o embalado Ceará cheio de desfalques".

continua após a publicidade

Próximos jogos de Corinthians, São Paulo e Santos no Brasileirão

O Santos tem mais dois dias de treinos antes de encarar o Flamengo na próxima quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo enfrenta o Bragantino, fora de casa, também no dia 16, às 20h (de Brasília). No mesmo dia, o Corinthians duela contra o Ceará, às 19h30, na Arena Castelão.