Barcelona está interessado em joia da base do São Paulo

O Barcelona monitora Nicolas Bosshardt, lateral-esquerdo da base do São Paulo. Com 17 anos, o jovem possui contrato com o Tricolor até outubro de 2026 e a multa rescisória do vínculo está estipulada em 60 milhões de euros (cerca de R$ 385 milhões na atual cotação).

Nascido em 2017, o jogador atuou pela equipe sub-17 na última temporada. Ao todo, foram 39 jogos e sete gols. Nicolas Bosshardt é considerado uma promessa do Tricolor e já recebeu sondagens de outros clubes da Europa.

O 'AS', da Espanha, divulgou que o Barcelona já realizou os primeiros contatos pela joia de Cotia. O jogador só poderia se transferir ao clube catalão no meio do próximo ano, quando alcançaria a maioridade.

Barcelona está de olho em jovem do Tricolor (Foto: Reprodução/Instagram/Nicolas Bosshardt)

Crise econômica no São Paulo

Nicolas Bosshardt é polivalente e também atua como meia. A base do Tricolor é respeitada mundo afora e, internamente, é vista como uma maneira de fazer boas negociações e aliviar o caixa do clube, que possui uma dívida estimada em R$ 886 milhões, segundo informações do 'Ge'.

Neste ano, a dívida do São Paulo aumentou em cerca de R$ 191 milhões. Neste mês, houve rumores de que o clube pretendia vender a base de Cotia para um empresário estrangeiro. Julio Casares, presidente do Tricolor, negou e enfatizou que a ideia é revelar jogadores e lucrar com futuras vendas.

— Não existe venda. Veja, este patrimônio é do São Paulo. O que estamos caminhando para estratégia do futuro é fazer um acordo operacional e empresarial que capacite o São Paulo a revelar com mais potencialidades um volume maior de atletas nível A. Com isso, vamos trazer mais performance esportiva para o time principal e depois uma grande venda para cá — disse o mandatário do clube paulista à 'Cnn'