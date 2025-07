O São Paulo segue na preparação para encarra o RB Bragantino. Nesta agenda de terça-feira (15), o time treina, e Gonzalia Tapia já está no Brasil para assinar e reforçar o time de Hernán Crespo.

Agenda

O Tricolor treina normalmente no SuperCT, a partir das 10h (de Brasília), desta terça-feira (15). O cronograma segue para os lesionados também, como Lucas Moura e Lucas Ferreira. Os dois treinam com bola, mas a expectativa é de avaliações pensando no jogo de quarta-feira, contra o Bragantino.

A novidade fica por conta da chegada de Gonzalo Tapia. O time está próximo de fechar acordo pelo atacante do River Plate, que já está no Brasil para assinar contrato.

Crias de Cotia

As categorias de base voltam a se apresentar em Cotia pensando nos próximos desafios. Não há jogos marcados.

Futebol feminino

O elenco profissional ainda não tem atividades marcadas. Com a Data-Fifa e jogadoras convocadas, ainda não estão se apresentando.

Próximos jogos do São Paulo

16/07 - 20h - Bragantino x SPFC - Campeonato Brasileiro

19/07 - 21h - SPFC x Corinthians - Campeonato Brasileiro

23/07 - 19h - Juventude x SPFC - Campeonato Brasileiro

26/07 - 16h - SPFC x Fluminense - Campeonato Brasileiro

31/07 - 19h30 - SPFC x Athletico - Copa do Brasil (ida)