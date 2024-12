São Paulo busca repetir fórmula de sucesso com a contratação de Oscar

Oscar é o primeiro reforço do São Paulo para a próxima temporada. O meia foi anunciado na terça-feira (24), e retorna ao Tricolor após 15 anos. Revelado pelo clube paulista, o atleta repete o caminho de outros jogadores formados em Cotia.

Nos últimos anos, o Tricolor teve sucesso quando apostou no retorno de estrelas reveladas no seu centro de treinamento para as categorias de base. O São Paulo é conhecido por ser um clube formador de grandes jogadores.

Lucas Moura

O último título do clube foi na Copa do Brasil em 2023, em cima do Flamengo. Lucas Moura, revelado pelo Tricolor em 2010, foi contratado durante a temporada e foi um dos principais jogadores na campanha da conquista.

O meia defendeu o São Paulo até 2012, quando foi negociado para o PSG, da França, e posteriormente ao Tottenham, da Inglaterra. Desde que retornou ao Tricolor, Lucas Moura disputou 66 partidas e marcou 17 gols.

Lucas Moura é um dos destaques do atual elenco do São Paulo (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Hernanes

Formado em 2005, o jogador fez parte de uma era vitoriosa do clube paulista. Hernanes se tornou titular da equipe em 2007 e participou dos títulos do Campeonato Brasileiro daquele ano e da temporada subsequente, em 2008.

O meia deixou o Tricolor em 2010, rumo à Itália. Hernanes construiu uma carreira defendendo a Lazio, até 2014, Inter de Milão e Juventus. O jogador ainda teve uma passagem pela China antes de retornar ao São Paulo, em 2017.

O Tricolor lutava contra o rebaixamento naquela temporada. No Brasileirão, fez 19 jogos e marcou nove gols. A equipe terminou a competição na 13ª colocação. O jogador também fez parte do elenco campeão do Paulistão em 2021.

Hernanes foi destaque do São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2017 (Foto: Rubens Chiri)

Retorno de Oscar

O São Paulo busca repetir a fórmula com o novo reforço. Revelado em Cotia, Oscar, o jogador deixou o clube em 2010 e colecionou passagens por Internacional, Chelsea, da Inglaterra, e Shanghai Port, da China, seu último clube, que defendia desde 2017. O meia, de 33 anos, também teve destaque na Seleção Brasileira e disputou a Copa do Mundo de 2014.