Com chances de cirurgia, Jamal Lewis não deve mais jogar pelo São Paulo

O vínculo entre o lateral-esquerdo Jamal Lewis e o São Paulo está perto do fim. Isso porque o norte-irlandês além de ter uma provável cirurgia a ser realizada no tornozelo, também não convenceu o técnico Luis Zubeldía dentro de campo, portanto, o retorno do jogador ao Newcastle deve ser confirmada nos próximos dias.

O jogador, que tem uma lesão no tornozelo esquerdo, seguirá seu tratamento na Inglaterra e não deve se reapresentar no Tricolor para a temporada de 2025. O contrato do clube paulista com o atleta, no entanto, é válido até junho, mas caso o procedimento cirúrgico seja confirmado, o jogador, ainda se retornasse ao Brasil, perderia boa parte do primeiro semestre do calendário nacional.

Contratado na última janela de transferências e pouco aproveitado pela comissão técnica, Jamal ficou mais no banco de reservas do que em ação pelo Tricolor. Nas poucas vezes que jogou, também não agradou. Foram apenas seis apresentações, três delas como titular.

Problemas na lateral esquerda

O São Paulo precisa contratar com urgência um jogador para a posição, já que além da possível perda Jamal Lewis, o clube não contará mais com Welligton, que vai jogar pelo Southampton, da Inglaterra. Portanto, o único jogador desta posição, atualmente, é o jovem Patryck, que retornou recentemente de lesão.

Durante a temporada, Zubeldía precisou improvisar jogadores na esquerda, como fez com o meio-campista Michel Araújo, com o zagueiro Sabino e até mesmo com o latera-direito Rafinha.

