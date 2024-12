Veja como fica o meio-campo do São Paulo após as chegadas e saídas na janela

A reformulação do elenco do São Paulo tem tudo como foco, por enquanto, no setor de meio-campo. O anúncio de Oscar na última semana já uma cara do que o Tricolor encara como prioridade para 2025 e o nome "midiático", que já vinha sendo citado pelo presidente Julio Casares, já foi oficializado. Agora, outras pontas do meio precisam ser amarradas para definir o perfil que Luis Zubeldía poderá trabalhar em campo neste próximo ano.

De cara, os nomes que devem mexer nessas estruturas são Rodrigo Nestor e Michel Araújo. A dupla tem conversas com o Bahia e pode deixar o clube na virada do ano. Os atletas ocupam funções diferentes no meio e podem gerar problemas para Zubeldía quando buscar uma reposição.

Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC

Nestor já atou em diversas funções, mas tem como principal característica o jogo pelo meio e de construção. Já Michel Araújo pode atuar mais aberto pelos lados e, como já aconteceu quando vestia a camisa do Fluminense e do próprio São Paulo, atuar como lateral.

Essas são funções que o São Paulo não dispõem de muitas alternativas no banco. Alisson se recuperou de lesão e é cotado para reassumir a titularidade no time, mas o elenco de Zubeldía possui muito mais jogadores de marcação pelo meio, como Luiz Gustavo, Bobadilla, Marcos Antônio e Pablo Maia. Na parte ofensiva, o jovem Rodriguinho surge como uma alternativa de substituição.

O outro nome que poderia compor o elenco para 2025 e que pode não ficar e Giuliano Galoppo. O meia recebeu sondagem do Santos e, caso também opte por sair, será mais um nome do setor de construção a deixar o time do São Paulo.

Com a chegada de Oscar, o atleta supre parte dessa carência, mas as opções foram reduzidas no banco de reservas. Uma opção para encorpar o meio-campo é Matheus Alves, promessa da base que tem contrato até 2026 e que foi titular e camisa 10 na campanha da conquista da Copa Do Brasil sub-20.

No elenco, o Tricolor ainda conta com Santiago Longo e Lizero, esse último também com futuro indefinido. Já o volante argentino recebeu poucas oportunidades com Zubeldía e será testado neste período de pré temporada para tentar conquistar espaço na equipe.