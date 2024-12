De volta ao São Paulo, Oscar revela mensagens de Lucas e agradece o carinho da torcida

Primeiro reforço do São Paulo para 2025, o meia Oscar deu sua primeira entrevista após o anúncio de seu retorno. O jogador comentou ao SPFCPlay sobre a felicidade de retornar ao Brasil e como a reação da torcida às especulações que indicavam o interesse do clube por ele foi importante para sua decisão.

- Estou muito feliz de estar voltando a morar no Brasil, voltando a jogar aqui no São Paulo, o clube em que comecei, em que fiz minha base, que me revelou - disse Oscar, que continuou:

- Foi uma coisa muito especial. Sempre tive carinho com o torcedor, por mais que joguei muito pouco no profissional, sempre teve esse carinho por ter sido criado aqui. Agora, na minha volta, o carinho foi maior e todos falavam 'volta, por favor'. Isso foi muito especial para mim e para a minha família, ainda bem que deu certo - contou o meia, que deixou o clube, em 2010, para ir para o Internacional em uma negociação conturbada, com direito a imbróglio na justiça.

Oscar também revelou que recebeu mensagens de dois jogadores importantes do elenco tricolor durante as tratativas com o clube.

- O Lucas mandou mensagem, queria saber se ia dar certo ou não. Então, ele ficava mandando mensagens. Tem o Luiz Gustavo que joguei junto na Seleção. Várias pessoas muito felizes que jogaram comigo porque estou de volta ao São Paulo. Espero fazer uma grande dupla com o Lucas, a gente fez grande dupla na base e agora esperamos retribuir no profissional - comentou.

O meia chega em boa fase ao Tricolor. Em sua última temporada pelo Shangai Port, da China, fez 16 gols e deu cerca de 30 assistências.

- O último ano foi um dos meus melhores anos em Shangai. Mais de 30 assistências, 16 gols. Estou em uma fase boa, tanto técnica quanto fisicamente. Então, espero chegar aqui no São Paulo e ajudar o máximo que eu posso a conquistar grandes títulos e fazer grandes jogos - pontuou.

Oscar ainda falou sobre suas expectativas para disputar a Libertadores e mandou um recado aos torcedores.

- Sei o quanto é importante a Libertadores para o São Paulo, então espero fazer uma boa Libertadores e chegar o mais longe possível. Começar bem o ano para chegar forte - e continuou - queria agradecer o carinho que vocês estão me dando e espero que possa fazer o meu melhor aqui e a gente possa conquistar grandes coisas - concluiu o meia.

Aos 33 anos, Oscar retorna ao São Paulo após 14 anos de sua saída, com um vínculo válido até o final de 2027.