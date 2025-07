RB Bragantino x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações

RB Bragantino e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo na TV Glovo (tv aberta) e Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.

O São Paulo vem de uma derrota para o Flamengo na última rodada do Nacional e deve ter o mesmo elenco para o duelo contra o RB Bragantino. As ausências devem ficar por conta de Lucas Ferreira, Lucas Moura, Luiz Gustavo e Calleri, que estão em recuperação no departamento médico tricolor.

O Massa Bruta ocupa, atualmente, o terceiro lugar da tabela, com 26 pontos, enquanto o Tricolor está em 15° lugar, com apenas 12, e busca um salto na tabela para não se complicar nesta rodada.

Ficha do jogo RBB SAO 14ª RODADA CAMEPONATO BRASILEIRO Data e Hora quarta-feira, 16 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília); Local Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) Árbitro Onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO X SÃO PAULO

14ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: não disponível;

🚩 Auxiliares: não disponível;

🖥️ VAR: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Lucão; Sant’Anna, P. Henrique, Rodríguez, J. Capixaba; Gabriel, Ramires, Jhon Jhon; L. Barboza, Vinicinho, Sasha.

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Oscar, Alisson, Antonio e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.