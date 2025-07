O elenco do São Paulo segue na preparação para enfrentar o RB Bragantino em duelo marcado para a próxima quarta-feira (16), às 21h30, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores realizaram as atividades no CT da Barra Funda. O atacante Lucas Ferreira, que se recupera de dores na região do quadril, realizou uma parte do treinamento com o elenco e depois fez um complemento com a preparação física.

O dia começou com um vídeo no auditório. Na sequência, os atletas foram para o gramado para o aquecimento com a preparação física. A partir daí, o técnico Hernán Crespo e a sua comissão técnica dividiram os jogadores em dois grupos: os titulares no confronto com o Flamengo, no Maracanã, fizeram exercícios de mobilidade e corrida no campo.

O restante do grupo, por sua vez, fez uma atividade física com uma exercícios de coordenação e aceleração. Depois, os atletas realizaram um treino de enfrentamento e um jogo em espaço reduzido, com confrontos de dois contra um, três contra dois e três contra três.

Os jovens atacantes Henrique e Lucca foram para Cotia integrar a preparação da equipe Sub-20, que enfrentará o Cruzeiro na próxima quarta-feira (16), às 15h, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

O Massa Bruta ocupa, atualmente, o terceiro lugar da tabela, com 26 pontos, enquanto o Tricolor está em 15° lugar, com apenas 12, e busca um salto na tabela para não se complicar nesta rodada.

