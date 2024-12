Retrospectiva: relembre como foi o ano do São Paulo em 2024

O São Paulo encerrou a temporada 2024 com a vaga garantida na fase de grupos da Libertadores e tem como principal objetivo na próxima temporada voltar a conquistar uma taça das principais competições do seu calendário. Com Luis Zubeldía no comando, o Tricolor dará continuidade ao trabalho do argentino, que trouxe mais estabilidade desde que chegou à equipe em abril e de um ritmo competitivo ao clube, mesmo com as eliminações ao longo da temporada.

A chegada do técnico veio após a demissão de Thiago Carpini, que não sustentou a má fase no começo do ano. Por outro lado, o treinador deixou sua marca na temporada e na história do clube ao conquistar um título inédito, o único que faltava na galeria de troféus do São Paulo.

Diante do Palmeiras, no Mineirão, o Tricolor conquistou a Supercopa do Brasil, que passou a se chamar Supercopa Rei, em homenagem ao Rei Pelé, e zerou as conquistas que um time brasileiro pode ter. Faltavam as conquistas a Copa Do Brasil, que veio em 2023, e a Supercopa, disputada contra o campeão do Brasileirão.

Elenco do São Paulo na disputa da Libertadores 2024. Foto: Marcello Zambrana/AGIF.

Paulistão

A taça inédita não foi o suficiente para segurar o jovem técnico no cargo da equipe. Carpini foi apresentado pelo São Paulo em janeiro deste ano e chegou com a moral de ter comandado boas campanhas ao longo de 2023. Foi finalista do Paulistão com o modesto Água Santa, que eliminou o próprio Tricolor naquela edição, e foi o técnico do acesso do Juventude da Série B para a Série A.

Apresentado como o ‘plano A’ da diretoria, o treinador amargou uma queda precoce no campeonato estadual ao cair nas quartas de final para o Novorizontino. No MorumBis, o jogo terminou 0 a 0 no tempo normal e a disputa de pênaltis terminou com derrota para Carpini e seus comandados.

A eliminação já deu ao treinador uma necessidade de resposta imediata no Brasileirão e, logo na sequência, na Libertadores, que estava prestes a começar. Mas o técnico não chegou nem a atuar na competição continental. A demissão veio na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, após uma derrota para o Flamengo. A saída do jovem treinador fez o São Paulo se movimentar no mercado e acertar com Zubeldía, mais um nome que é promessa entre os técnicos na América do Sul.

Thiago Carpini no comando do São Paulo. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

Era Zubeldía

O treinador não era um nome desconhecido pelo presidente Julio Casares e pela diretoria são-paulina. Em 2023, na Sul-Americana, o então técnico da LDU, do Equador, eliminou o Tricolor nas quartas de final da competição. Zubeldía terminou a copa como vencedor depois de bater o Fortaleza na decisão por pênaltis. Aos 43 anos, Zubeldía tinha como trunfo a experiência em competições internacionais, mesmo que se encaixasse ainda como um técnico novo e promissor.

E sua estreia foi justamente na Libertadores, diante do Barcelona de Guayaquil, do Equador. Fora de casa, estreou com vitória por 2 x 0. O placar deu início a uma boa campanha na fase de grupos que terminou com o Tricolor na liderança com 13 pontos.

O começo da parceria foi muito promissor. No comando da equipe, Zubeldía só perdeu seu primeiro jogo em sua 13ª partida. A largada começou com oito vitórias e quatro empates. Ainda que tenha tido uma oscilação na de duas derrotas seguidas, voltou a emendar quatro vitórias seguidas, manteve a boa fase e terminou a virada do turno na 4ª colocação.

A briga pelo G4 sempre foi o campeonato do São Paulo. Por mais que não tenha encostado nos líderes, abriu vantagem dos adversários que vinham atrás e se consolidou entre os seis primeiros colocados, o que deu a vaga na fase de grupos da Libertadores 2025. No Brasileirão, a equipe não viveu grandes jejuns de resultado e foi estável até a reta final. Justamente quando definiu sua classificação à fase de grupos, iniciou uma sequência negativa, mas que não teve impacto na classificação.

Terminou a temporada com cinco jogos sem vencer, sendo três derrotas e dois empates, e a torcida viu Zubeldía dar prioridade ao descanso e preparação para 2025 no fim de ano, dando espaço para jogadores do banco atuarem nas partidas finais.

Apresnetação de Zubeldía no São Paulo. (Foto: Divulgação / São Paulo)

Eliminações

Friamente, a conquista da 6ª posição do São Paulo não é uma marca negativa. Por outro lado, parte da torcida cobrou o elenco são-paulino e o treinador argentino por não terem buscado posições mais altas na liga nacional, principalmente após as eliminações nas competições de mata-mata.

Se não houve jejuns de resultado no Brasileirão, as quedas na Copa do Brasil e na Libertadores ascenderam o alerta no período mais turbulento do São Paulo no ano. As eliminações aconteceram num curto período de 20 dias. Caiu para o Atlético Mineiro na copa nacional e para o Botafogo na disputa continental.

A eliminação para o Galo frustrou a torcida, que esperava partidas mais inspiradas dentro de campo, principalmente em casa. No MorumBis, na ida, perdeu de 1 x 0 e teve que atuar contra um adversário fechado na Arena MRV. O placar terminou 0 x 0 e eliminou Tricolor.

São Paulo caiu para o Botafogo na squartas de final da. Copa Libertadores 2024. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF.

Na Libertadores, o jogo de ida foi fora de casa e o empate por 0 x 0 dava esperanças ao torcedor de uma classificação. Com um Botafogo melhor, o fator casa poderia fazer a diferença. E quase fez. Após sair atrás do placar, o São Paulo teve nos pés de Lucas Moura a chance de empatar antes do intervalo, mas o camisa 7 desperdiçou um pênalti. O empate só veio, de fato, na reta final do segundo tempo, o que levou o jogo para as penalidades. Os cariocas foram mais competentes e Zubeldía amargou mais uma eliminação no ano.

Mesmo com os placares negativos, o time demonstrou um ar mais competitivo e motivou a diretoria a confiar na permanência do técnico para 2025. Neste próximo ano, o argentino comandará o time no Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Elenco

Entre os grandes nomes do elenco Tricolor, há um que se destacou em 2024, principalmente pela evolução do último ano para cá. Lucas Moura viveu um dos seus grandes anos em sua carreira e, desde que voltou do futebol europeu, teve uma temporada onde passou o recado que é, de fato, o jogador diferenciado para o Brasil. O camisa 7 teve grandes atuações ao longo do ano e figurou entre os artilheiros da equipe na temporada.

A dupla Luciano e Calleri, mais uma vez, foram peças fundamentais na construção da equipe em 2024. Os atacantes também aparecem na lista de artilheiros e tiveram mais um ano de destaque no Tricolor. Por mais que não tenha tido um ano de artilheiro máximo, Calleri não deixou de ser elogiado e teve sua importância exaltada por Zubeldía. No seu período de lesão, viu André Silva ter chances no time titular e aumentar a competitividade no elenco.

Na defesa, um ano mais desafiador. Rafinha disputou sua última temporada com a equipe e não renovou. Welington acertou sua saída para o futebol inglês e também não permanece. Mas os problemas de reposição nas laterais aconteceram muito antes das saídas. Zubeldía precisou improvisar quando teve que lidar com lesões e o cenário reforçou a urgência do Tricolor contratar e fortalecer o elenco neste setor.

Lucas Moura foi o grande destaque do elenco Tricolor em 2024. (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Números

O São Paulo disputou 68 jogos em 2024 e conquistou 31 vitórias, 20 empates, e 17 derrotas. Balançou as redes 94 vezes e sofreu 62 gols. A maior invencibilidade foi justamente no período de estreia de Zubeldía, com 13 jogos sem perder. Já a maior sequência de vitórias foram quatro seguidas, também com o argentino.

O artilheiro da temporada foi Luciano, com 18 gols marcados. O camisa 10 também distribuiu 23 assistências. O top 3 fica completo com Lucas Moura, que fez 14 gols e seis assistências, e Jonathan Calleri, autor de 14 gols e 11 assistências.