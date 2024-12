São Paulo oferece Moreira por Wendell, mas Porto quer recompensa financeira

O São Paulo aguarda uma resposta do Porto para acertar a sua primeira contratação nesta janela de transferências. O lateral-esquerdo Wendell gostou da proposta que ouviu do Tricolor e a concretização do negócio depende do aval do clube português.

Com 31 anos, o lateral possui vínculo com o clube português até junho do próximo ano e já pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro. O São Paulo terá uma baixa na posição com a saída de Wellington e quer antecipar a negociação. A solução encontrada pelo Tricolor foi oferecer o lateral-direito João Moreira por um empréstimo de 18 meses.

A notícia foi veiculada pelo 'Ge' e confirmada pelo Lance!. Moreira já possui passaporte português, o que facilitaria a negociação. O atleta de 18 anos só atuou em 13 partidas nesta temporada. O Porto está fazendo jogo duro e exige uma compensação financeira para liberar a ida de Wendell ao Tricolor.

Contratado em 2021, o jogador atuou apenas em duas partidas pelo Porto nesta temporada. O São Paulo conta com o apoio do próprio atleta para facilitar a negociação.

Última partida de Moreira foi contra o Palmeiras, em agosto. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Problemas na posição

Atualmente, o elenco conta com Patryck Lanza, jovem lateral-esquerdo de 22 anos, como a única opção da posição de origem. Ao longo da temporada, Luis Zubeldía chegou a improvisar nomes como Sabino, Liziero e Rafinha para atuar na esquerda, além de contar com Michel Araújo, que também pode cobrir o setor.

O presidente do São Paulo Julio Casares já havia revelado conversas com o jogador desde a época da Copa América, quando integrou o elenco canarinho como chefe de delegação e o lateral esteve entre os convocados de Dorival Jr. Na época, a dupla teve uma interação inicial e conversou sobre a possibilidade de futuramente atuar no futebol brasileiro e o que o staff e a família de Wendell avaliavam sobre essa possibilidade.

Na atual negociação, o São Paulo chegou a ter a concorrência do Corinthians, mas que não avançou na disputa pelo jogador. O atleta foi oferecido ao Timão, mas o clube alvinegro acabou não enviando uma proposta oficial.