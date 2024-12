O Coritiba oficializou nesta terça-feira (24) o retorno do lateral-direito Rafinha, de 39 anos, para reforçar a equipe na Série B do Brasileirão em 2025.

Rafinha tem uma forte identificação com o Coritiba, clube pelo qual teve uma passagem destacada em sua estreia no futebol profissional, entre 2004 e 2005, quando disputou 51 jogos e marcou cinco gols. O lateral foi vendido ao Schalke 04, da Alemanha, por 5 milhões de euros, dois anos após seu primeiro jogo pelo Coxa.

Na Europa, Rafinha ainda teve passagens por Genoa, da Itália, e Bayern de Munique, também da Alemanha, onde ficou mais de oito anos e conquistou inúmeros títulos. Em 2019, voltou ao Brasil e viveu temporada mágica no Flamengo. Após passagem pelo Olympiacos, da Grécia, retornou para defender as camisas de Grêmio e São Paulo.

Nas redes sociais, o Coritiba celebrou a chegada do lateral:

— O reencontro com o alto da Glória: Rafinha está de volta! Multicampeão, Rafinha, nosso Piá do Couto e ídolo da Nação Alviverde, retorna ao Alto da Glória para vestir novamente o manto sagrado do Verdão! Referência por onde passou, agora é a hora de continuar escrevendo história e fortalecer o nosso time em 2025 em busca de novas conquistas. Seja bem-vindo de volta à sua casa, Rafinha! Seja bem-vindo ao Coxa!

Saída do São Paulo

O São Paulo anunciou a despedida de Rafinha na última sexta-feira (20). O lateral, cujo contrato com o clube iria até 31 de dezembro de 2024, chegou a discutir uma possível renovação, mas as partes não chegaram a um acordo. Apesar do desejo mútuo em prolongar o vínculo, as negociações, que se intensificaram após o encerramento do Brasileirão, não avançaram para um consenso.

Inicialmente, o defensor planejava disputar o Paulistão de 2025 pelo Tricolor e encerrar sua carreira ao fim do torneio. No entanto, o desfecho das conversas sobre a extensão do contrato levou Rafinha a optar por seguir um novo caminho, resultando em sua volta ao Coritiba, onde continuará sua trajetória no futebol.