Neymar comenta em post de Memphis sobre eliminação do Corinthians

Neymar usou os comentários de uma publicação no Instagram para apoiar Memphis Depay após o atacante do Corinthians perder um pênalti que eliminou o clube paulista da Copa Libertadores. A derrota para o Estudiantes, por 1 a 0, aconteceu nesta quarta-feira (16), pelas quartas de final da competição.

O holandês publicou um longo desabafo nas redes sociais, pedindo desculpas à torcida e descrevendo o momento como "a maior decepção da minha carreira até agora". Foi nessa postagem que Neymar, jogador do Santos, deixou sua mensagem de encorajamento: "Força, irmão". Os dois mantêm amizade desde a época em que jogaram juntos no futebol francês.

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O pênalti perdido por Memphis ocorreu no último minuto da partida. O Corinthians perdia por 1 a 0 e precisava do gol para levar a decisão para as cobranças alternadas, já que as equipes tinham empatado em 1 a 1 no jogo de ida, em La Plata. Memphis mirou no canto direito alto do goleiro Muslera, mas a bola foi para a arquibancada.

Confira declaração de Memphis

"Quero pedir desculpas aos torcedores, aos milhões de pessoas que acreditaram no nosso sonho de conquistar a Libertadores. Estou de coração partido com tudo isso. O pênalti que poderia ter nos mantido no jogo acabou se tornando a maior decepção da minha carreira até agora. Eu estava totalmente confiante na forma como deveria bater na bola, como já fiz muitas vezes na minha carreira, mas o resultado foi doloroso.

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A razão pela qual cheguei a este lindo clube sempre foi mostrar meu talento, minha disciplina e minha dedicação ao trabalho. Dois anos depois, construímos grandes memórias, mas isso acabou e ficou no passado. Renovei meu contrato com 100% de consciência e sabia que as coisas não seriam fáceis, já que meu ano tem sido ruim até agora.

Meu coração ficou feliz quando recebi o apoio de vocês, dos torcedores que apareceram quando eu mais precisei. É por isso que esse resultado dói ainda mais profundamente! Eu entendo e aceito todas as críticas e emoções que vêm com este momento, mas nunca, jamais, vou desistir de tentar fazer história neste clube e colocar o Corinthians, junto com o time e os torcedores, no lugar a que o clube pertence.

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Então, mais uma vez, quero pedir desculpas a todos que amam verdadeiramente este clube. É hora de trabalhar ainda mais ou ir para casa, porque não sou o tipo de homem que se esconde atrás de desculpas. As coisas não serão fáceis, mas quem me conhece sabe que sou um lutador…

Eu permaneço no campo de batalha porque o sonho que todos nós temos não morreu, pelo menos não no meu coração. E, para aqueles que encontram alegria na nossa dor, lembrem-se de que isso não muda nada na jornada que estamos percorrendo. A vida vai ensinar uma lição a cada um a seu próprio tempo"

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Memphis Depay perdeu pênalti nas quartas de final da Libertadores (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

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