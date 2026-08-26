Dê suas notas: avalie as atuações em Palmeiras x Santos
Equipes se enfrentaram no Nubank Parque pela ida das quartas de final da Copa do Brasil
Palmeiras e Santos se enfrentaram na noite desta quarta-feira (26), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em um clássico movimentado, o Verdão venceu por 3 a 0, com gols de Flaco López e Andreas Pereira. O Lance! quer saber a sua opinião: como você avalia a atuação dos jogadores? Vote e dê suas notas!
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
Jogando em casa, o Palmeiras iniciou a partida com uma maior imposição e tendo o domínio da posse de bola. O Peixe, por outro lado, se defendia com duas linhas de quatro e buscava anular principalmente o ataque do Verdão formado por Flaco López e Victor Roque.
Até os 30 minutos da primeira etapa, o time comandado por Cuca vinha cumprindo a função estabelecida pelo técnico, chegando a igualar a posse de bola de 50% a 50% com o Alviverde. Porém, por volta dos 34 minutos, Andreas Pereira encontrou Flaco López na entrada da pequena área, e o artilheiro do Palmeiras acertou um belo chute, responsável por abrir o placar do clássico.
Após o primeiro gol do Alviverde, a equipe, motivada por sua torcida, melhorou na partida e, após 10 minutos, aos 45, chegou ao segundo gol. Marlon Freitas acertou um chute, que foi defendido por Brazão, mas Andreas Pereira aproveitou o rebote e empurrou para dentro da rede.
Segunda etapa
O segundo tempo iniciou com substituições para ambos os lados. O técnico Cuca, precisando buscar o resultado, colocou em campo Gabigol, Gabriel Bontempo e Rony. Pelo lado do Verdão, Abel Ferreira substituiu o zagueiro Gustavo Gómez, com incômodo muscular, por Barboza.
Logo nos minutos iniciais, o Palmeiras desperdiçou duas oportunidades claras, com Giay e Maurício. Porém, o Verdão ampliou o placar aos 15 minutos, com Flaco López novamente. O argentino ganhou de cabeça do zagueiro Lucas Veríssimo e cabeceou para dentro do gol.
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