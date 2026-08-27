Cuca assume culpa por derrota e diz que Neymar queria ter jogado Em coletiva após o jogo contra o Palmeiras, técnico do Peixe revelou desejo do camisa 10 de atuar; Alexandre Mattos confirmou a opção por preservá-lo

O Santos perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras, na noite desta quarta-feira (26), no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Cuca assumiu a responsabilidade pela derrota e revelou que Neymar queria ter jogado, mas acabou ficando de fora por opção da comissão técnica.

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Antes da bola rolar, em entrevista ao GE, o diretor de futebol Alexandre Mattos já havia confirmado que o camisa 10 estava apto para entrar em campo, mas explicou a decisão de preservá-lo pensando na sequência da temporada.

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— Deixar claro que o Neymar está 1.000% disponível para o Santos sempre. Ele jogou contra o Atlético-MG ano passado no gramado sintético. Nosso calendário é muito insano. O Santos conseguiu, com competência, estar em três competições. É difícil até para os jovens de 18 anos. Neymar está com seus 33, 34 anos, então a gente tem que preservar — afirmou Matos antes da partida.

Cuca admite culpa por derrota

Após a derrota no clássico contra o Palmeiras, o técnico Cuca assumiu a culpa pelo resultado negativo da equipe e disse ser o maior responsável pelo jogo abaixo da equipe. O Peixe finalizou apenas uma vez no alvo e sofreu com o ataque do Verdão, que foi dominante no duelo.

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— Hoje, qualquer crítica em relação a nós, a mim, vocês têm toda razão, porque quando você perde um clássico de 3 a 0 não tem justificativa e nem eu quero achar justificativa para isso. O maior responsável sou eu. Se as coisas não fluíram como eu imaginei, é porque foi erro meu e eu assumo a responsabilidade maior da derrota, lógico — declarou o técnico.

Neymar ficou de fora por opção técnica

O camisa 10 e principal nome do Peixe não viajou com a delegação e desfalcou a equipe no clássico contra o Palmeiras. Segundo o técnico Cuca, a decisão de poupar o atacante foi inteiramente da comissão técnica, e não uma pedida do atleta. Aliás, o comandante ressaltou que o ídolo santista manifestou o desejo de estar em campo nesta quarta-feira.

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— A ausência do Neymar tem suas razões, vocês sabem, então, foi o tal do controle de carga, ele não poder ter uma sequência, poder desenvolver o futebol dele ao natural, jogando hoje, jogando no domingo que vem, jogando na quarta que vem, o segundo cartão, os dois cartões que ele tem, então, uma série de fatores fez com que a gente tomasse essa decisão, ele está isento, por ele, ele teria vindo jogar, então, é uma responsabilidade da comissão técnica também — disse Cuca após a partida.

Além disso, Cuca afirmou não saber se se arrepende da decisão de não ter levado o atacante para a partida. Outro motivo citado pelo treinador para a ausência foi o fato de Neymar estar pendurado com dois cartões amarelos. Ainda assim, o comandante reconheceu que a presença do camisa 10 em campo engrandece a equipe.

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— Ele estava relacionado porque, até o último momento, a gente ficou discutindo a vinda dele ou não, o gramado sintético, o desgaste, o risco de perda, as importâncias dos jogos que vêm, o segundo cartão. Então não é um motivo apenas, são diversos. Não sei, arrepender eu acho que não é a palavra, mas agora ele faz muita falta para nós. Lógico, ele, dentro do campo, engrandece muito a nossa equipe — apontou.

SP - SAO PAULO - 26/08/2026 - COPA DO BRASIL 2026, PALMEIRAS X SANTOS - Cuca tecnico do Santos durante partida contra o Palmeiras no estadio Nubank Arena pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

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