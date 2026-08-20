Santos empata sem gols com Macará e garante vaga nas quartas da Sul-Americana Peixe vai enfrentar o Atlético-MG na próxima fase da competição

O Santos ficou no empate sem gols diante do Macará, na noite desta quinta-feira (20), no Estádio Bellavista, no Equador, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A classificação foi garantida graças à vitória por 2 a 1 no duelo de ida, na Vila Belmiro, quando Gabriel Barbosa e Willian Arão marcaram os gols do Peixe.

Com a vaga garantida, o Santos garantiu R$ 3,6 milhões em premiação e agora já sabe que terá o Atlético-MG pela frente nas quartas de final. O time mineiro eliminou o Red Bull Bragantino e será o próximo adversário do Peixe na competição continental.

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O Santos entrou em campo sem suas principais referências técnicas: Neymar e Gabriel Barbosa. Os dois foram poupados por causa da complicada logística de viagem entre a Baixada Santista e Ambato, no Equador, que totalizou 13 horas de deslocamento.

O elenco também chegou ao confronto motivado pela vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no último domingo (16), em São Januário, resultado que tirou o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No entanto, precisou lidar com a altitude de 2.500 metros, além de dez desfalques para a partida.

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Além de Neymar e Gabriel Barbosa, foram baixas Escobar, suspenso; Igor Vinícius e Barreal, poupados; Vinícius Lira, com lesão no joelho esquerdo; Gabriel Menino, com entorse no joelho esquerdo; Gabriel Bontempo, com dores na coxa direita; Pepê Fermino, com lesão na coxa direita; e Lucas Veríssimo, que está em transição para o gramado após se recuperar de uma lesão na panturrilha.

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Como foi o jogo?

O primeiro tempo começou tenso, com as equipes se movimentando bastante e Gustavinho recebendo cartão amarelo logo aos dez minutos, após falta em Mohor. Pouco depois, Gabriel Brazão precisou trabalhar para defender uma finalização de Campana, que aproveitou a sobra de uma cobrança de falta na grande área.

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O Santos teve suas melhores oportunidades com Rony, em jogada individual de Oliva, e Thaciano, que desviou a bola, mas mandou para fora. Oliva também tentou encontrar Willian Arão em uma cobrança de falta, mas a bola passou direto pela área e saiu pela linha de fundo.

No intervalo, o técnico Cuca promoveu duas alterações, com as entradas de Rollheiser e Rafael Gonzaga nas vagas de João Ananias e Gustavinho, que deixou o campo por já ter recebido cartão amarelo. Ananias, por sua vez, foi substituído por causa de um quadro febril e não estava se sentindo bem. Com a mudança, Luan Peres foi deslocado para a zaga e deixou a lateral esquerda.

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O argentino Rollheiser passou a formar dupla de ataque com Thaciano. Aos 13 minutos, Gabriel Brazão fez boa defesa após chute rasteiro de Posse, que foi lançado pelo lado direito e ganhou a disputa com Luan Peres.

O Santos teve dificuldades para manter o controle da partida e ainda viu Pedro Assis, que entrou na vaga de Caballero no fim do segundo tempo, desperdiçar uma chance clara na entrada da grande área.

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Apesar das dificuldades, o Peixe superou a altitude e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, onde enfrentará o Atlético-MG. Agora, as atenções se voltam novamente para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (23), o Santos recebe o Mirassol, na Vila Belmiro, em busca de mais uma vitória para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

Gabriel Brazão em duelo do Santos contra o Macará. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Ficha Técnica:

⚽ MACARÁ 0 X 0 SANTOS - jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, dia 20 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Bellavista (Ambato, no Equador)

🕴️ Arbitragem: Cristian Garay (CHI)

🚩 Assistentes: Carlos Poblete (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI)

📺 VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

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🟨 Cartão amarelo: Gustavo Henrique e Rony (Santos) e Bolaños (Macará)

🟥 Cartão vermelho: -

🥅 Gols: -

Escalações:

SANTOS: Gabriel Brazão; Davizinho (Rafael Gonzaga), Willian Arão, João Ananias (Rollheiser) e Luan Peres; João Schmidt, Christian Oliva (Samuel Pierri) e Gustavo Henrique; Caballero (Pedro Assis), Thaciano (Miguelito) e Rony. (Técnico: Cuca)

MACARÁ: Rodrigo Rodríguez; Denilson Bolaños, Santiago, José Luis e Luis Ayala; José Cazares, Jean Estacio (Tello) e Matías Miranda; Campana, Mateo Viera (Klinger) e Franco Posse. (Técnico: Guillermo Sanguinetti)

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