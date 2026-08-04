Santos precisa quebrar escrita para avançar na Copa do Brasil Peixe precisa vencer no tempo normal para não definir classificação nos pênaltis em caso de um novo empate

O Santos entra em campo na noite desta terça-feira (4) para enfrentar o Remo, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão.

As equipes empataram por 0 a 0 no confronto de ida, realizado no último sábado (1), na Vila Belmiro. Com isso, quem vencer no tempo regulamentar garante a classificação para as quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

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O Peixe tenta evitar uma eliminação precoce na competição. Na temporada passada, a equipe caiu na terceira fase ao ser derrotada pelo CRB nos pênaltis. A última vez que o Santos esteve entre os oito melhores da Copa do Brasil foi em 2021, quando eliminou Cianorte e Juazeirense antes de ser superado pelo Athletico-PR nas quartas de final.

E o Neymar?

Neymar chegou a ser tratado como dúvida para a partida por causa das condições físicas e também por ter participado da 6ª edição do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., projeto social que atua há mais de dez anos na Baixada Santista. O evento arrecadou recursos por meio da venda de 17 itens e experiências, alguns deles arrematados por até R$ 1 milhão.

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Durante o leilão, o pai do camisa 10 afirmou que a possibilidade de o jogador ficar fora da partida nunca foi cogitada. O próprio Neymar garantiu estar bem fisicamente e afirmou que, quando atuava na Europa, era comum viajar no dia dos jogos. Segundo ele, o futebol brasileiro ainda precisa evoluir nesse aspecto. Em tom descontraído, o atacante também comentou que a imprensa costuma conhecer sua agenda pessoal antes mesmo dele e classificou o Santos como "esquisito".

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Neymar se apresentou à concentração santista na hora do almoço, mas ainda é dúvida entre os titulares. O elenco teve pouco tempo de preparação para o confronto: no domingo (2), os jogadores que atuaram diante do Remo realizaram apenas um trabalho regenerativo, enquanto a segunda-feira (3) foi o único dia de atividades antes da viagem para Belém.

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Gabriel Bontempo durante viagem do Santos ao Pará. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ausências para o duelo:

A lista de relacionados tem duas baixas importantes na defesa titular santista: Lucas Veríssimo e Igor Vinícius. O zagueiro sofreu uma lesão no músculo sóleo da panturrilha esquerda, enquanto o lateral-direito deixou o gramado no duelo do último sábado (1) após sentir uma lombalgia. Ambos ficaram fora da viagem para Belém. A principal novidade entre os relacionados é a presença do Menino da Vila Nadson, que divide a rotina entre o elenco profissional e a equipe sub-20. Já o atacante Moisés segue fora, em recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo.

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