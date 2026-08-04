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Santos precisa quebrar escrita para avançar na Copa do Brasil

Peixe precisa vencer no tempo normal para não definir classificação nos pênaltis em caso de um novo empate

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
04/08/2026 18:52
Atualizado há 33 minutos
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Gabigol busca o gol de número 100 pelo Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Gabigol busca o gol de número 100 pelo Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos entra em campo na noite desta terça-feira (4) para enfrentar o Remo, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão.

As equipes empataram por 0 a 0 no confronto de ida, realizado no último sábado (1), na Vila Belmiro. Com isso, quem vencer no tempo regulamentar garante a classificação para as quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

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O Peixe tenta evitar uma eliminação precoce na competição. Na temporada passada, a equipe caiu na terceira fase ao ser derrotada pelo CRB nos pênaltis. A última vez que o Santos esteve entre os oito melhores da Copa do Brasil foi em 2021, quando eliminou Cianorte e Juazeirense antes de ser superado pelo Athletico-PR nas quartas de final.

E o Neymar?

Neymar chegou a ser tratado como dúvida para a partida por causa das condições físicas e também por ter participado da 6ª edição do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., projeto social que atua há mais de dez anos na Baixada Santista. O evento arrecadou recursos por meio da venda de 17 itens e experiências, alguns deles arrematados por até R$ 1 milhão.

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Durante o leilão, o pai do camisa 10 afirmou que a possibilidade de o jogador ficar fora da partida nunca foi cogitada. O próprio Neymar garantiu estar bem fisicamente e afirmou que, quando atuava na Europa, era comum viajar no dia dos jogos. Segundo ele, o futebol brasileiro ainda precisa evoluir nesse aspecto. Em tom descontraído, o atacante também comentou que a imprensa costuma conhecer sua agenda pessoal antes mesmo dele e classificou o Santos como "esquisito".

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Neymar se apresentou à concentração santista na hora do almoço, mas ainda é dúvida entre os titulares. O elenco teve pouco tempo de preparação para o confronto: no domingo (2), os jogadores que atuaram diante do Remo realizaram apenas um trabalho regenerativo, enquanto a segunda-feira (3) foi o único dia de atividades antes da viagem para Belém.

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Gabriel Bontempo durante viagem do Santos ao Pará. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Gabriel Bontempo durante viagem do Santos ao Pará. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ausências para o duelo:

A lista de relacionados tem duas baixas importantes na defesa titular santista: Lucas Veríssimo e Igor Vinícius. O zagueiro sofreu uma lesão no músculo sóleo da panturrilha esquerda, enquanto o lateral-direito deixou o gramado no duelo do último sábado (1) após sentir uma lombalgia. Ambos ficaram fora da viagem para Belém. A principal novidade entre os relacionados é a presença do Menino da Vila Nadson, que divide a rotina entre o elenco profissional e a equipe sub-20. Já o atacante Moisés segue fora, em recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo.

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