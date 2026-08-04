Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Nadson celebra primeira convocação na Seleção Sub-17 e destaca evolução no Santos

Meia-atacante defenderá a Amarelinha nos amistosos contra a Venezuela nos dias 20 e 23 de agosto

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
04/08/2026 19:33
Favorite o Lance! no Google
Nadson durante partida pelo Santos Sub-20. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Nadson durante partida pelo Santos Sub-20. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O meia-atacante Nadson é a principal novidade na lista de relacionados do Santos para o duelo contra o Remo, nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela Copa do Brasil. O jovem de 17 anos estreou pelo elenco profissional em fevereiro deste ano, em uma oportunidade dada pelo então técnico Juan Pablo Vojvoda.

Dividindo seu tempo entre as equipes profissional e de base, Nadson vive um momento de destaque. O desempenho rendeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira Sub-17, que enfrentará a Venezuela em amistosos nos dias 20 e 23 de agosto, na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Os jogos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo da categoria, marcada para novembro, no Catar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Nadson em duelo entre o Santos e o Vasco pelo Brasileiro Sub-20. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Nadson em duelo entre o Santos e o Vasco pelo Brasileiro Sub-20. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Com passagem pela Seleção Brasileira Sub-15, o meia-atacante comemorou a primeira oportunidade na equipe Sub-17 e destacou a emoção de voltar a vestir a camisa da Amarelinha.

— Representar a Seleção Brasileira é o sonho de qualquer jogador. Fico muito feliz por essa convocação, que serve como motivação para seguir trabalhando cada vez mais. Só tenho a agradecer a Deus e à minha família por tudo — afirmou.

continua após a publicidade

Além da convocação, Nadson também vem ganhando espaço no Santos. Um dos destaques da equipe Sub-20, ele passou a integrar com frequência os treinamentos do elenco principal. Depois da estreia diante do Noroeste, pelo Campeonato Paulista, voltou a ser relacionado para as partidas contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, e diante da Universidad Central, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana.

O jovem ressaltou a importância da convivência com os jogadores mais experientes para o seu desenvolvimento.

— Treinar com os profissionais e viver esse dia a dia com eles tem sido muito importante para o meu crescimento. É uma experiência que me ajuda a evoluir em todos os aspectos, e procuro aproveitar ao máximo cada treino e cada oportunidade que recebo — disse.

continua após a publicidade

Na atual temporada, Nadson soma duas partidas pelo time profissional. Pela equipe Sub-20, disputou 21 jogos, marcou cinco gols e distribuiu três assistências. Já no Sub-17, entrou em campo duas vezes e balançou as redes uma vez.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabigol busca o gol de número 100 pelo Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Santos precisa quebrar escrita para avançar na Copa do Brasil

Há 49 minutos
Elenco do Santos na Vila Belmiro

Lance! Negócios

Santos supera Flamengo e Corinthians e lidera ranking digital dos clubes nas redes

Há 2 horas
Ana Castela durante leilão de Neymar realizado em São Paulo

Fora de Campo

Leilão de Neymar reúne famosos em meio à polêmica no Santos

Há 4 horas
Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)

Lance! Negócios

Classificados nas oitavas de final da Copa do Brasil faturam alta premiação

Há 4 horas
Lucho Acosta se lamenta durante jogo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil

Copa do Brasil

Copa do Brasil bate recorde negativo de gols na ida das oitavas de final

Há 9 horas
Arias comemora gol contra o Fortaleza em confronto da Copa do Brasil

Futebol Nacional

Quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil? Vote

Há 9 horas
Mais LANCE!
Neymar Jr. e seu pai, empresário do jogador (Foto: Reprodução/X)

Pai não descarta Neymar na Seleção, e jogador responde; veja

Neymar atendendo jornalistas durante evento do leilão do seu instituto. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Bastidores: saiba como foi o leilão do Instituto Neymar Jr.

Neymar chega ao leilão do seu institutto, em São Paulo. (Foto: Divulgação/ Internet)

Neymar marca presença em leilão e abre jogo sobre aposentadoria

Neymar Pai

Neymar critica parte da imprensa: 'Vai adoecer os jogadores'

Neymar Pai

Pai de Neymar analisa fala de Cuca: 'Talvez tenha sido infeliz'

Neymar durante leilão do seu instituto em 2024

Leilão do Instituto Neymar Jr acontece nesta segunda (3)

Remo e Santos se enfrantam pela Copa do Brasil. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Remo x Santos: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil

Igor Vinicius durante partida do Santos pela Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Com desfalques, Santos divulga lista de relacionados para Copa do Brasil

Neymar é relacionado para duelo entre Santos e Remo, pela Copa do Brasil. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar é relacionado para duelo entre Santos e Remo pela Copa do Brasil

Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil

Análise tática do Guffo: os destaques da ida das oitavas da Copa do Brasil

Cuca no comando do Santos diante do Remo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos busca quebrar escrita fora de casa para avançar na Copa do Brasil

Mauro Cezar comentou possível ausência de Neymar em partida decisiva do Santos contra o Remo na Copa do Brasil

Mauro Cezar critica possível ausência de Neymar: 'Constrangedor'

Sereias da Vila em duelo pelo Brasileirão A1, na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Ketlen volta a marcar após maternidade, e Santos goleia Juventude