Nadson celebra primeira convocação na Seleção Sub-17 e destaca evolução no Santos Meia-atacante defenderá a Amarelinha nos amistosos contra a Venezuela nos dias 20 e 23 de agosto

O meia-atacante Nadson é a principal novidade na lista de relacionados do Santos para o duelo contra o Remo, nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela Copa do Brasil. O jovem de 17 anos estreou pelo elenco profissional em fevereiro deste ano, em uma oportunidade dada pelo então técnico Juan Pablo Vojvoda.

Dividindo seu tempo entre as equipes profissional e de base, Nadson vive um momento de destaque. O desempenho rendeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira Sub-17, que enfrentará a Venezuela em amistosos nos dias 20 e 23 de agosto, na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Os jogos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo da categoria, marcada para novembro, no Catar.

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Nadson em duelo entre o Santos e o Vasco pelo Brasileiro Sub-20. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Com passagem pela Seleção Brasileira Sub-15, o meia-atacante comemorou a primeira oportunidade na equipe Sub-17 e destacou a emoção de voltar a vestir a camisa da Amarelinha.

— Representar a Seleção Brasileira é o sonho de qualquer jogador. Fico muito feliz por essa convocação, que serve como motivação para seguir trabalhando cada vez mais. Só tenho a agradecer a Deus e à minha família por tudo — afirmou.

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Além da convocação, Nadson também vem ganhando espaço no Santos. Um dos destaques da equipe Sub-20, ele passou a integrar com frequência os treinamentos do elenco principal. Depois da estreia diante do Noroeste, pelo Campeonato Paulista, voltou a ser relacionado para as partidas contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, e diante da Universidad Central, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana.

O jovem ressaltou a importância da convivência com os jogadores mais experientes para o seu desenvolvimento.

— Treinar com os profissionais e viver esse dia a dia com eles tem sido muito importante para o meu crescimento. É uma experiência que me ajuda a evoluir em todos os aspectos, e procuro aproveitar ao máximo cada treino e cada oportunidade que recebo — disse.

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Na atual temporada, Nadson soma duas partidas pelo time profissional. Pela equipe Sub-20, disputou 21 jogos, marcou cinco gols e distribuiu três assistências. Já no Sub-17, entrou em campo duas vezes e balançou as redes uma vez.

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